La tradicional “chocleada” tuvo un enfoque distinto en su 11º edición

Este año implica un cambio importante en los eventos que concentran a muchas personas, como lo es la tradicional chocleada, que lamentablemente en esta 11º edición no pudo realizarse con normalidad, aunque sí se recaudó una interesante cantidad de dinero que fue donada a dos instituciones.

Liliana Viejo, referente de la puesta en marcha, habló con LU 24 y en este sentido manifestó que “este año es especial para todos, lamentablemente el programa de la chocleada que era tan importante para los chicos que estaban en su último año de colegio no se pudo hacer”.

“La chocleada quería estar presente de alguna manera y lo que se hizo fue conseguir tres donantes de hectáreas que pusieron dinero y juntaron $150.000”, explicó.

Asimismo, Viejo agradeció a El Agrupecuario, a Silvia García y Verónica Sanmartino, que gracias a su aporte, las donaciones “se pudieron repartir entre dos instituciones”, sostuvo.

Una de las instituciones con las que se colaboró, fue la Asociación del Menor y la Familia, se confeccionaron 80 bolsas para distribuir en sus familias con alimentos no perecederos y frescos, como así también se compraron electrodomésticos para preparar comida en los Jardines Frutillitas.

La otra mitad del dinero se donó a Unidos por Vos Tres Arroyos, que también lo destinará a alimentos no perecederos.

“Teníamos que estar presentes de alguna forma y encontramos esta opción”, finalizó.

