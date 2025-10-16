La Tranquera Tres Arroyos denuncia un perfil falso en Facebook

16 octubre, 2025 14

Desde el reconocido local de La Tranquera, ubicado en 9 de julio 231, denuncian un perfil falso en Facebook (creado recientemente).

Este falso perfil, se hace llamar como “La Tranquera” donde utiliza los mismos datos y fotos que el local real.

Los empleados del local aclaran que el verdadero local NO hace ventas por WhatsApp.

Además, aclaran que la foto de perfil de sus redes sociales son su verdadero logo con los colores característicos en amarillo y marrón.

Por cualquier duda o consulta, los contactos reales son:

Instagram: @latranqueratresa

Facebook: latranqueratresa

Teléfono (UNICO): 2344- 409685

Volver