La tresarroyense Laura Rangone escribió el libro “Bajo el látigo. El problema conceptual del masoquismo”

24 julio, 2021 Leido: 49

La psicoanalista tresarroyense Laura Rangone, radicada desde hace casi dos décadas en Mar del Plata, publicó recientemente el libro “Bajo el látigo. El problema conceptual del masoquismo”.



En diálogo con LU 24, contó que el ensayo psicoanalítico “surge a partir de un trabajo de investigación bastante prolongado. Yo fui becaria de del Departamento de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Mar del Plata, participé en varios proyectos y también fue el inicio de la Tesis de Maestría que después se convirtió en libro”.

“Si bien hay varios artículos y demás, es un tema que no estaba retomado desde la obra de Lacan, que es lo que yo hago, y me parece que todo el mundo se reconoce un poquito masoquista en algún aspecto, que no tiene que ver solamente con la estructura perversa, sino que son esas cosas que uno hace y parece que no trabajara para uno mismo”, explicó.

“Es un tema que me convocó bastante, justamente, por no estar tan indagado y por estar tan extendido: los argentinos, particularmente, somos un poquito masoquista”, consideró.

Rangone sostuvo que “está como la idea generalizada, que es más de novela, del látigo o los disfraces de cuero, que sería para el lado de la perversión, pero después en distintos aspectos, menos rimbombantes o notorios, el masoquismo aparece en todo sujeto y lo trabajamos clínicamente para que lo tengamos en menor medida”.

El libro, editado por Letra Viva, se distribuye en todo el país. También se puede obtener, en formato papel o digital, vía on-line en letraviva.mitiendanube.com.

