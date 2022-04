La tresarroyense Leila José publicó en España su primer libro sobre yoga, meditación y experiencias humanas

Locutora de LU 24 en la década del 80, docente primaria y residente durante más de 20 años en Claromecó, Leila José vive en España desde el año 2006 y acaba de publicar un libro, recogiendo su experiencia como maestra de yoga y su búsqueda espiritual. Se llama ¿Me sientes? Estoy aquí: En cada pensamiento, en cada acción, en cada personaje”, y se puede adquirir por Amazon.es.

“Fui locutora de la radio en plena guerra de Malvinas; de hecho empecé a los 18 años y si hubiera sido hombre seguramente habría participado del conflicto, porque varios compañeros y conocidos fueron llevados a luchar. Después tomé otro camino, el de la docencia y la familia, me casé, tuve a mis hijos y me fui a vivir a Claromecó. A España nos fuimos en el 2006, y allí era una inmigrante, un número más, hasta que empecé por presentar un proyecto en el Ayuntamiento y comencé a dar cursos de yoga en la Universidad Popular. Eso se fue transmitiendo boca a boca, y se fue acrecentando de manera que fui sembrando lo que ahora estoy cosechando”, contó.

Durante todos estos años enseñando yoga, aseguró Leila, “pude aprender a ser más compasiva, a entender a la gente, y fui recopilando las historias que me contaban. Luego, el confinamiento fue fundamental para que pudiera trabajar en el libro, que recoge mi experiencia en yoga, meditación y experiencias de la gente. Después el proyecto se estancó un poco, por el fallecimiento de mi mamá, hasta que finalmente lo retomé y pude autopublicarme, con la ayuda de mi hija María Victoria, que está haciendo la carrera de filóloga”.

Tras el arduo proceso de edición, el libro está finalmente disponible y su autora ya está entusiasmada por materializar un segundo trabajo.

