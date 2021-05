La tresarroyense Lucía Rodríguez es vicepresidenta de la Juventud Radical de la Provincia

La tresarroyense Lucía Rodríguez, excandidata a concejala y articuladora del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación durante el gobierno de Juntos por el Cambio, fue elegida ayer vicepresidenta de la Juventud Radical de la Provincia de Buenos Aires. En diálogo con LU 24, recordó que en la interna del 21 de marzo se eligieron delegados de cada sección electoral, y este sábado se llevó a cabo un plenario entre 19 de los 24 electos en esa oportunidad, que consagró la única lista encabezada por el concejal de Saladillo, Manuel Cisneros, y con ella misma como vice. “Yo represento al espacio de Maximiliano Abad dentro del radicalismo desde que empecé a militar en Franja Morada de la Universidad de Mar del Plata y él era concejal. Y me llena de orgullo que quienes estamos alejados de la capital platense podamos tener lugares de representación, porque la Provincia tiene realidades muy diferentes y a veces enojados decimos ‘todo se decide detrás de un escritorio en La Plata’. Y en la Juventud hemos logrado representar a todo el territorio bonaerense y a los jóvenes radicales de los 135 municipios en una mesa de trabajo”, sostuvo.

Rodríguez admitió que es complejo el trabajo territorial en la pandemia, por lo que buena parte de las actividades han sido mediadas por la tecnología. “Lo que no quiere decir que no tengan su impacto local; de hecho el año pasado la Juventud Radical creó un mapa interactivo del comercio local, horarios, servicios y delivery, que permitió difundir y publicitar a quienes todavía están trabajando en un contexto hostil como el que implican las limitaciones impuestas por la pandemia”, destacó.

“Y en lo personal siempre estoy trabajando en todo lo que tiene que ver con género y diversidad, y proyectando un programa de charlas sobre inclusión financiera para mujeres jóvenes”, indicó.

El escenario preelectoral

En tanto, y consultada por el escenario preelectoral del radicalismo a nivel local, con varios dirigentes que ya han mostrado su interés en ser candidatos, y el mayor protagonismo que han reclamado para la UCR en la alianza Juntos por el Cambio, Rodríguez aseguró que “siempre hubo diálogo con las otras fuerzas a nivel local, cuando se fue gestión y cuando no, y siempre ese diálogo está. Y para mí la política es una herramienta de cambio, y es importante que haya muchas personas con interés en cambiar. El radicalismo quedó en un proceso de latencia muy largo después del gobierno de la Alianza y del 2001, donde parecía que ‘querer ser’ daba miedo. Y hoy, donde parece que hay ‘muchos para un solo lugar’, a mí me parece bárbaro que haya muchas personas jóvenes, mujeres, con ganas de participar y de debatir quién puede representar mejor a los radicales tresarroyenses. Y no es un problema para nosotros los radicales si hay PASO o no, habrá que discutirlo analizando también la coyuntura política local”.

Para sí misma, en cambio, reservó el lugar “de acompañar, porque ya fui candidata, ya pasé por la experiencia de un cargo de gestión, así que ahora les toca a otros”.

