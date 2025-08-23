La U15 de Club de Pelota jugará la Liga Federal Femenina

Este sábado, el equipo U15 femenino de Club de Pelota, comenzará a disputar la Fase Inter conferencias de la Liga Federal Formativa, en la ciudad de Cipolletti, Rio Negro. La delegación partió a la madrugada para llegar al mediodía a la ciudad Rionegrina.

Dicha fase, engloba a los dieciséis mejores equipos del país, en este caso se cruzarán los dos mejores de la Conferencia Sudeste, Club de Pelota y Bahiense del Norte, contra los dos de la Conferencia Sur El Biguá de Neuquén y Escuela Municipal de Cipolletti.

Está etapa otorgará dos lugares para los cuadrangulares de semifinales a nivel Nacional, donde participarán los ocho mejores exponentes del país.

Por su parte, el Celeste hará su presentación el mismo sábado a las 19hs. enfrentando al local Escuela Municipal, su segunda juego será el domingo a las 10 Vs. El Biguá de Neuquén equipo dirigido por la exjugadora y entrenadora de Club de Pelota Nirvana Damiani, finalizando su participación contra Bahiense del Norte el mismo día a las 18 hs.

Los partidos podrán ser vistos de manera gratuita por la aplicación “Básquet Pass”.

