La UCR de Tres Arroyos apoya lo expresado por Fabiano en el Concejo

10 junio, 2021 Leido: 10

Bajo el título “Decisiones políticas”, la Comisión Directiva del Comité “Enrique Betolaza” de la Unión Cívica Radical emitió un comunicado en el que apoya y comparte lo expresado por Roberto Fabiano el martes en la Sesión de Rendición de Cuentas del Concejo Deliberante por el Bloque de Juntos por el Cambio el miércoles pasado. El edil había responsabilizado al oficialismo de las muertes de personas diagnosticadas con Covid-19.



En el mismo argumentan su apoyo:

1. Porque el Poder Ejecutivo viene tomando decisiones políticas desde hace más de un año, que indudablemente no priorizan la salud por sobre otras inversiones.-

2. Porque quienes han debido recurrir a los servicios al Centro Municipal de Salud solo tienen palabras de agradecimiento para el personal médico y técnico, con las que coincidimos totalmente desde este espacio. El personal se ha inmolado para ofrecer un servicio de calidad.-

3. Porque el problema detectado por el Bloque JxC es la falta de equipamiento tanto para la atención en Terapia Intensiva como en las salas Covid, además del hecho que la vacuna prometida por el Gobierno Nacional, si bien está llegando, llega a cuenta gotas.-

4. Porque la Comisión Amigos del Hospital Pirovano nuevamente se ve obligada a salir, casi en forma desesperada a organizar una colecta, cuando en el año 2020 se recaudaron casi 20.000.000 de pesos con el objeto de cubrir las necesidades que el Bloque viene reclamando hace mucho tiempo. Esto no hace más que ratificar que el Poder Ejecutivo no ha cubierto el equipamiento que necesita el Centro Municipal de Salud y todo su personal como correspondía.-

5. Porque Sin dudas, si las instalaciones hubieran estado al 100% equipadas seguramente algunos de estos fallecimientos se podría haber evitado, o mejorar la situación de los que transitan la enfermedad y aliviar el trabajo titánico que realiza el personal sanitario.

6. Porque el Bloque JxC ha expresado nada más ni nada menos que la realidad, aunque ésta sea cruda y nos duela.

7. Porque en política todos los días se toman decisiones. El Movimiento Vecinal lo ha hecho de manera unilateral y a nuestro entender ha equivocado el rumbo.

8. Porque la discrepancia está en las prioridades que ha tenido el Movimiento Vecinal a la hora de destinar dinero público.-

Finalmente, vuelven a destacar el profesionalismo y entrega del personal del Hospital. También manifiestan que “como lo venimos haciendo, desde el lugar que nos toca ocupar, seguiremos colaborando en todo lo que sea necesario para enfrentar esta crisis y seguir apoyando a nuestros Concejales”.

Volver