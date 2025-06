La UCR local, a la espera de decisiones partidarias para conformar listas

25 junio, 2025 0

Santiago Hernández, presidente de la UCR local, habló con LU 24 sobre los preparativos preelectorales para la elección del 7 de septiembre.

“Va todo muy tranquilo, se ve que en todos los partidos sucede lo mismo, el 9 de julio cierran las alianzas y el 19 las listas, nosotros hemos a nivel local vemos que es muy difícil armar alguna alianza y lo principal es la alianza que armará la Provincia, por lo que se hará lo que decida la mayoría”, justificó.

Dentro del PRO hay varios sectores que no van a ir con La Libertad Avanza, pero también podemos hacer algo con la Coalición Cívica, pero influye mucho lo que diga Provincia”, explicó.

“No hemos tenido conversaciones con el Movimiento Vecinal hasta ahora, pero todos estamos esperando cuáles son las decisiones que tengan lugar arriba; nosotros no somos un partido vecinal, sino que dependemos de la Provincia y la Nación”, agregó.

“Veo difícil una alianza con el peronismo a nivel local ,al igual que en la Provincia, me parece que la línea del radicalismo seguirá con sus principios, en salud, educación sin alianzas ni con uno ni con otro; nosotros en la elección anterior estuvimos con la gente del PRO que hoy no está con esa coalición”, relató Hernández.

“Es una elección donde localmente se eligen mucho a las personas, siempre pasó: acá se han cortado muchas boletas, en este tipo de elecciones, si tenés los votos suficientes para meter un concejal influye mucho, sí influye que no haya PASO, pero si se pierde se pierde, me parece a mí que no se deben mezclar los ideales”, dijo.

En el ámbito interno no hay mayores inconvenientes, según consideró: “siempre el radicalismo se caracterizó por ir a internas, vamos separados pero lo principal es no perder los ideales sino estaríamos en otro partido”, sostuvo.

“Nuestra referencia dentro del radicalismo en la Provincia son Domenechini y Fernández que son los dos que nos representan, y ahí veremos a quienes se designan para representarnos en esta elección; por ahora somos nosotros solos”, manifestó.

“Nos preocupa el poco movimiento, nos ponemos nerviosos porque pensamos que somos nosotros pero estamos todos igual”, concluyó.

Volver