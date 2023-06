La UCR local no llevará lista propia para las próximas elecciones

15 junio, 2023

En un comunicado enviado a LU 24, la Comisión Directiva del Comité Enrique Betolaza de la Unión Cívica Radical de Tres Arroyos, informó que luego de la reunión producida este miércoles se decidió dejar en libertad de acción a sus afiliados para que se sumen a las posibles alianzas de Juntos por el Cambio, y no llevarán candidato propio.

En la resolución, se indica lo siguiente:

“Visto que el Comité Enrique Betolaza se ha quedado sin candidato que se identifique con toda la UCR ( Sr. Carlos Ávila) ya que él , ha decidido solo ser pre candidato de la línea Evolución, tal como se ha expresado por misiva, medios de comunicación y a través de su vocero Gonzalo Cabrera la semana pasada. (Pese al apoyo recibido de manera unánime en el mes de enero por toda la CD.)

Que claramente de haber conocido esta decisión hace meses, el Comité podría haber trabajado en preparar un candidato que represente a todo el radicalismo en su conjunto y no solo a líneas internas.

Que nos encontramos a 9 días del cierre de alianzas para las elecciones 2023, y no se ha alcanzado la unidad por lo antes expuesto, es que la CD resuelve:

1-Libertad de acción a los afiliados para que se sumen a las posibles alianzas de Juntos por el Cambio, que se oficializarán en el día 24/06/23.

2-Garantizar que la Comisión directiva como Órgano máximo del Comité mantendrá una posición neutral y no negociará con ninguna posible Alianza a conformarse, en base a que NO contamos con un candidato que represente al radicalismo en su conjunto,

3-Garantizar que en aquellas boletas donde haya pre-candidatos radicales, estarán a disposición en el Comité Enrique Betolaza”, finaliza la misma.

