La UCR presentó la lista de concejales que acompañará a Gargaglione en San Cayetano

Ayer por la tarde los radicales sancayetanenses tuvieron cita en su sede. Con un comité colmado de afiliados y simpatizantes, por medio de la conducción de Antonio Juan Ignacio Marlats, Presidente de la Unión Cívica Radical local y Juan Altamira, Presidente de la Juventud Radical, se dio inicio a la Asamblea de Afiliados anual con motivo de presentación de lista de cara a competir en las próximas PASO y generales de octubre.



El Presidente de la UCR local comenzó haciendo una pequeña reseña del gran trabajo constante que se viene haciendo a lo largo de estos últimos casi 12 años “el cual ha logrado transformar verdaderamente a San Cayetano pero también entendiendo que no nos podemos quedar solo con esto y es en ese sentido que comenzamos con esta construcción de nuevos dirigentes, con nuevas ideas y proyectos para aportar a nuestro distrito a la cual la llamamos “Renovación Partidaria”.

“Hoy, un cuarenta por ciento de nuestra lista está conformada con personas menores a treinta años, jóvenes protagonistas que se comprometen a dar lo mejor de sí para con nuestra comuna”... Resaltando la gran labor que tuvo la juventud radical en la conformación de esta lista y siendo uno de los distritos con mayor representatividad juvenil en ellas.

“Queremos lograr que Miguel Gargalione pase a la historia, no solo por ser el Intendente con más mandatos consecutivos cumplidos lleve… sino porque realmente está comprometido con seguir por este camino que comenzó allá por el 2001 en un contexto muy difícil, ya que con trabajo, honestidad, transparencia y eficacia estatal ha puesto a nuestra ciudad en el camino del progreso”.

En medio de la emoción ocasionada por el apoyo contundente del partido hacia su persona Gargaglione se dirigió con unas pocas palabras a los presentes: “Hoy para mi asumir este compromiso nuevamente me genera orgullo pero a la vez vuelve hacer un gran desafío encarar por cuatro años más de lo cual estoy esperanzado en que la ciudadanía nos va a seguir apoyando”.

“Ver aquí a muchos de los que me incursionaron en este camino de la política en aquel momento tan difícil y que han sido muy importantes en esta gestión, me genera mucha emoción”, agregó.

“Agradecerle a todos ustedes por el acompañamiento pero principalmente a aquella juventud que hoy ya no lo es y nos está acompañado desde otro lugar pero también a la actual por el gran trabajo que están llevando a cabo y que la verdad que tienen un presencia muy importante dentro del radicalismo, sin dudas ellos generan motivación, realmente estoy con más ganas que de seguir que nunca”, dijo seguido de una ovación de sus militantes y vecinos.

“Tenemos que seguir para poder dar ese salto de calidad que necesitamos pero teniendo como eje de trabajo las tres E: escuchar, entender y explicarle a nuestros vecinos, de esa manera vamos a poder seguir teniendo un gobierno cerca de la gente y basándonos en la sinceridad que nos ha caracterizado, como también agradezco a mi familia que todo esto no podría haber sido posible sin su apoyo incondicional”, finalizó.

La lista queda conformada de la siguiente manera:

Intendente Miguel Angel Gargaglione

Concejales

Titulares

1- Pablo Diego Tesone

2- Marisa Delia Dolade

3- José Manuel Martínez

4- Yessica Barbas Rollán

5- Mauricio Carlos Etchepare

Suplentes

1- Daniela Silvina Navarro

2- Juan Ignacio Seminara

3- Mirta Beatriz Lencina

Consejeros Escolares

Titulares

1- Paola Andrea Manfredo

2- Julio Axel Escala

Suplentes

1- Lucila Desiderio

2- Cristian Joel Madsen