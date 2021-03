La UCR recibe hoy a Gargaglione y Mensi y anticipa que De Grazia buscará renovar banca

8 marzo, 2021 Leido: 19

Criado en un hogar radical y militante desde los 17 años, Gonzalo Cabrera será el nuevo presidente del Comité Enrique Betolaza desde el 21 de marzo. En diálogo con LU 24, destacó el hecho de que el radicalismo local haya logrado una lista de consenso para las internas partidarias, pero también dio cuenta de su pertenencia al espacio llamado Protagonismo Radical, referenciado a nivel nacional con Evolución, liderado por Martín Lousteau, y que propone como candidato al Comité Provincia al intendente Gustavo Posse.

Al mismo tiempo, y respecto del rol del radicalismo en las próximas elecciones legislativas, aseguró que “queremos ser socios igualitarios en la coalición Juntos por el Cambio”. Y anticipó que a nivel local la UCR tiene varios dirigentes con intenciones de ser candidatos en los comicios de medio término. “Daiana De Grazia, que es una guerrera y está haciendo un trabajo impresionante en el Concejo, quiere renovar; y Cristian Ruiz, que no sólo cumple una función destacada como consejero escolar sino que además se ha cargado el Comité al hombro, también ha manifestado su deseo de ser candidato a concejal”, destacó Cabrera.

Finalmente, anticipó detalles del encuentro que hoy, dirigentes de Protagonismo Radical encabezarán en el Comité Betolaza desde las 20. “Vamos a recibir a dos dirigentes muy destacados, el intendente Miguel Angel Gargaglione, intendente de San Cayetano, y Aldo Mensi, ex legislador y ex intendente de Coronel Pringles. A las 20 hablarán con la prensa y seguramente después ellos destacarán la importancia de las internas y charlar con los afiliados, y después compartiremos una comida en el Comité”, finalizó.

