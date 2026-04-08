La UCR San Cayetano convoca a elecciones internas distritales

8 abril, 2026 2

El Comité Leandro N. Alem de San Cayetano informa a la comunidad y a la militancia radical que, en cumplimiento de la Resolución Nº 001/2026 del Plenario del Comité de la Provincia de Buenos Aires y de lo establecido por la Carta Orgánica partidaria, se ha resuelto formalizar la convocatoria a elecciones internas locales para la renovación de autoridades.

La decisión se enmarca en el cronograma electoral provincial que fija el domingo 7 de junio de 2026 como fecha de realización de los comicios internos en todos los distritos bonaerenses. En San Cayetano, la votación se llevará adelante en el horario de 8 a 18 horas, de manera simultánea con la elección de autoridades provinciales.

De acuerdo con la resolución emitida por el Comité de Distrito, en la jornada electoral se elegirán:

Autoridades del Comité de Distrito.

Delegados titulares y suplentes a la Honorable Convención Provincial, conforme el cupo asignado.

Asimismo, se informa que la presentación de listas ante la Junta Electoral de Distrito deberá realizarse hasta el 8 de mayo de 2026 a las 23:59 horas, respetando los requisitos y condiciones del reglamento electoral vigente.

El proceso se desarrollará utilizando el padrón partidario oficial provisto por el Juzgado Federal con competencia electoral y comunicado a través de la Junta Electoral Partidaria.

Finalmente, el Comité Leandro N. Alem de San Cayetano destaca la importancia de este acto democrático interno, reafirmando el compromiso permanente de la Unión Cívica Radical con la participación, la transparencia y el fortalecimiento institucional.

Se adjunta la resolución completa donde se pueden ver todos los detalles de la misma.

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