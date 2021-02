La Unión Nacional de Transportistas y Afines levanta el paro en las rutas de la Provincia

Mediante un comunicado dado a conocer en la mañana de este lunes, la Unión Nacional de Transportistas y Afines de la República Argentina (U.N.T.R.A.) dio a conocer que tras “19 días de reclamos pacíficos en distintos puntos del país”, se decidió levantar la medida en la Provincia de Buenos Aires, “gracias a que gran parte de los pedidos realizados fueron escuchados por las autoridades de la Provincia, ante la falta de respuesta por parte del gobierno nacional, seguimos las medidas en el resto del país.

“A pesar de que el reclamo era de índole nacional, desde UNTRA queremos agradecer al Gobernador Axel Kicillof por abrir un canal de diálogo a través de la Subsecretaría de Transporte, RESALTAMOS y FESTEJAMOS que haya respetado el reclamo legítimo de los trabajadores de protestar y no reprimir ni utilizar a las fuerzas de seguridad para resolver el conflicto.

“Por otra parte, la Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Alejo Supply, inició una mesa de trabajo con la finalidad de trabajar y articular herramientas administrativas que ayuden a la regulación de los trabajadores de nuestro sector y la regulación e implementación de las tarifas acordadas, que significó un 22,5% a nivel nacional, mientras que en la provincia de Buenos Aires la Comisión Asesora del Transporte de la Producción del Agro acordó igualar a la Nación, lo que porcentualmente implicó un aumento promedio de 27,2%, aquí es donde debemos hacer un paréntesis y analizar que:

Si bien la suba de la tarifa no es lo que esperábamos, hay que tener en cuenta, que si la Provincia pone en funcionamiento las herramientas antes nombradas, el incremento real será mucho mayor al acordado, ya que se terminaría la especulación y el pago por debajo de la tarifa establecida, terminando con la doble tarifa que es la que nos roba entre un 20 y un 60 por ciento del flete.

“A su vez, comunicamos a nuestros compañeros que la Provincia de Buenos Aires se comprometió a implementar el Registro Público de Transporte de Cargas (RPTC) digital y de tramitación accesible para todos los trabajadores.

“Desde UNTRA queremos agradecer a todas las personas que acompañaron este reclamo, sin su apoyo ni fuerza no podríamos haber sido escuchados ni llevado soluciones a nuestros compañeros que estuvieron en la ruta peleando por lo que nos corresponde, que es el reconocimiento y valor de nuestro trabajo.

“También queremos pedir disculpas a la población si en algún momento ocasionamos algún tipo de inconveniente o perjuicio en su contra. El nuestro es un reclamo legítimo por necesidades básicas y urgentes que hacen insostenible e inviable la labor del transportista de cargas.

“Por todo lo antes nombrado y para demostrar nuestra voluntad de trabajar en conjunto con las autoridades Provinciales para lograr mejorar el transporte, y debido a la buena predisposición del Gobernador Axel Kicillof, un dirigente que supo estar a la altura de las circunstancias, abierto al diálogo y atento a las necesidades reales del pueblo trabajador, la Comisión Nacional de UNTRA decide levantar TODOS los cortes de la Provincia de Buenos Aires, sean estos en rutas, rotondas o puertos.

Esperamos que este ejemplo haga eco en el ámbito Nacional y prontamente logremos destrabar esta problemática”, finaliza el comunicado que firma Carlos Daniel Geneiro, secretario general de UNTRA.

