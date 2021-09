La Unión Obrera Molinera expresa que está garantizada la totalidad de los puestos de trabajo en Molino Cañuelas

4 septiembre, 2021 Leido: 107

La Unión Obrera Molinera emitió un comunicado en el que informa que Molinos Cañuelas S.A “nos anticipó que la totalidad de los puestos de trabajo están garantizados”, luego que la empresa solicitara la apertura de su concurso preventivo de acreedores.



El comunicado

Ante la información que tomó estado público, respecto a la presentación judicial de la empresa “MOLINOS CAÑUELAS SA”, en la que solicita su Concurso Preventivo de Acreedores, luego de agotar las instancias para lograr un acuerdo preventivo extrajudicial, hacemos saber que la empresa nos anticipó que la totalidad de los puestos de trabajo están garantizados, asimismo es necesario informar que dicha empresa molinera no registra deudas con esta Organización Gremial, nuestra Obra Social, ni tampoco con nuestra Mutual AMTIMA, además de mencionar que los salarios de las y los compañeros trabajadores están al día, como así también todos los beneficios que marca nuestro Convenio Colectivo de Trabajo.

Molino Cañuelas fue víctima de la crisis financiera provocada durante el gobierno de MACRI, siendo ésta una de tantas industrias que dejo endeudada por la pésima política económica que ejecutó.

Es de destacar que ciertos medios periodísticos incorrectamente refieren dificultades con la situación de pandemia, con los proveedores y con la cadena de comercialización, sin embargo y como es de conocimiento generalizado el problema se circunscribe a una minoría de entidades bancarias que no aceptaron la reestructuración de sus acreencias.

Por lo tanto, ésta Organización Sindical manifiesta que no dejará gestión por realizar para contribuir y/o garantizar que la empresa solucione sus compromisos en el menor tiempo posible y así llevar tranquilidad a las familias molineras.

A tal fin hemos solicitado reuniones con las altas autoridades de la nación y comenzando a realizar reuniones informativas en todas las seccionales en donde hay molinos de la citada empresa.

Desde el Consejo Directivo Nacional, de la Unión Obrera Molinera Argentina, acompañamos la defensa de la Industria Nacional junto a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra actividad para preservar la fuente de trabajo y el bienestar de las familias molineras.

