La Universidad Nacional del Sur desmiente a TN por fake news sobre residencias médicas

25 julio, 2025 0

En el marco de la discusión nacional sobre los exámenes de residencias médicas, que llevaron al gobierno nacional a suspender recientes pruebas por sospechas de irregularidades, la Universidad Nacional del Sur con sede en Bahía Blanca emitió un comunicado desmintiendo una noticia difundida ayer en un canal de televisión porteño.

“Ante una publicación en el canal de noticias TN que refería que tres egresados de la UNS obtuvieron 99 puntos en el examen de residencias médicas que rindieron 13 mil personas en todo el país, se aclara que esto es totalmente falso. Los dos graduados de esta casa con más puntaje alcanzaron los 87 puntos”, comienza el descargo institucional de la UNS y prosigue: “La formación en esta casa tiene a la ética y la honestidad como principios superiores, y en un contexto de sospechas por la filtración del examen y supuestas prácticas deshonestas por algunos de los aspirantes, esa información inexacta lo único que hace es mancillar el prestigio de esta Universidad. Ya se realizaron las aclaraciones correspondientes con las pruebas documentales y el canal aseguró que rectificará la información”.

Desde la casa de altos estudios se agregó que “cabe agregar que la UNS no participa ni interviene en ninguna instancia del examen, que es elaborado por la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Salud, y los dos egresados mencionados rindieron en Bahía Blanca, no en Buenos Aires, donde se centran las dudas sobre acciones espurias”.

Este miércoles el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Ministerio de Salud decidió “suspender el orden de mérito vigente, reprogramar el cronograma y convocar a un nuevo examen” para los postulantes que hayan obtenido 86 puntos o más en el concurso nacional de residencias médicas llevado a cabo el 1 de julio en Parque Roca.

Según Adorni, una investigación técnica reveló un “patrón de desempeño anómalo” que levantó sospechas sobre la legitimidad del proceso.

“Usualmente, un diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires obtiene entre 80 y 90 puntos en el examen”, dijo el portavoz. Sin embargo, en esta oportunidad aparecieron notas superiores a 90 obtenidas por estudiantes de universidades extranjeras, “cuyos egresados no solían ubicarse entre los primeros 500 puestos”, agregó.

La medida alcanza a 268 postulantes: 149 con títulos de universidades extranjeras y 119 de universidades nacionales. “Los puntajes son incongruentes con los antecedentes académicos de sus instituciones y con los promedios de la carrera”, subrayó el vocero, calificando la situación como “llamativa”.

