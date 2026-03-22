La verdad de la milanesa: éste es el convenio de la discordia

22 marzo, 2026 498

LU 24 pudo acceder al proyecto de ordenanza conteniendo el convenio firmado por la firma Humming Airways S.A., la Cámara Económica y la Municipalidad de Tres Arroyos, el que fue presentado al Concejo Deliberante y rechazado por las bancadas opositoras para su tratamiento sobre tablas.

Inicialmente, se adjunta una nota del presidente de la empresa, Francisco Errecart en el que solicita la eximición de pago “de tasas aeroportuarias municipales, contribuciones, y/o gravámenes locales que resulten aplicables en el ámbito de su municipio (sic).

Luego, se incorpora el mencionado convenio entre las partes, el objeto del mismo, los compromisos de la empresa, en los que se describe el inicio formal de vuelos previsto para abril, el tipo de aeronaves con las que se prestará el servicio, y la promoción activa de la ruta a cargo de la firma, la cámara y el municipio,

Se deja constancia que la firma no implica relación societaria o laboral, y que es un acuerdo de cooperación institucional.

“La puesta en marcha efectiva y sostenimiento de las operaciones se encuentra sujeta a obtención de autorizaciones aeronáuticas pertinentes, condiciones operativas y técnicas adecuadas del aeródromo y condiciones comerciales mínimas de sostenibilidad”, se expresa, “pudiendo rescindir el mismo con una notificación mínima de 90 días sin que ello genere indemnización alguna”, agrega.

Luego se acuerda que “cualquier controversia será sometida a la jurisdicción de los tribunales ordinarios con competencia en el departamento judicial correspondiente a Tres Arroyos, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción”, se deja aclarado que el convenio se realiza ad-referéndum del Concejo Deliberante “quedando su plena vigencia sujeta a la aprobación del mismo conforme a la normativa municipal aplicable”, y se firman los tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, fechándose en el día 13 de marzo, con la certificación de firmas realizada el día 18 del mismo mes.

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