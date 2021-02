La vestuarista tresarroyense Beatriz Di Benedetto repasó sus trabajos en “El Perseguidor”

En la edición número 28 de este sábado, el programa “El Perseguidor” que conduce Hugo Costanzo, realizó una entrevista a la reconocida vestuarista de cine y teatro Beatriz Di Benedetto en donde repasó sus inicios en la profesión artística y sus trabajos principales en largometrajes.



Di Benedetto nació en Tres Arroyos. Estudió plástica e historia del arte en su ciudad natal para luego ingresar a la carrera de Escenografía en la facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, donde se graduó como Licenciada. Sus maestros fueron Saulo Benavente y Carlota Beitía.

Sobre sus comienzo en la profesión contó: “Empecé en escenografía en teatros independientes en La Plata y antes de recibirme me convoca un compañero que le habían ofrecido empezar hacer escenografía en cine para una productora muy conocida y me invita a ser su asistente de arte de escenografía para lo cual acepto y empiezo a conocer la técnica de escenografía en cine, que era diferente a escenografía en teatro. Se trabajaba con decorados reales en estudios enormes y durante el rodaje yo me la pasaba fascinada en el lugar de vestuario porque era una película de época del año 1860 y yo estaba encantadísima con la diseñadora de vestuario que era súper conocida. La película se llamó ‘Argentino hasta la muerte’ y transcurría durante la época de la guerra del Paraguay, para mí fue como estar en el set de la guerra y la paz de ‘Lo que le viento se llevó’, yo estaba feliz de la vida. Gracias a esta relación que llegue a tener y la vocación que vio en mi María Julia Bertotto, la diseñadora de ese vestuario, a los 2 años me invita a ser su asistente en una mega miniserie para Italia de época. Fue su confianza la que me abrió la puerta en el diseño de vestuario en cine”.

“Diarios de Motocicleta” y “Los dos papas”

Durante el trascurso del programa Beatriz recordó su paso por varias películas en tres las que se destaca “Diarios de Motocicleta”: “Fue un aprendizaje y fue impresionante hacerla Era una road movie, había que seguir los pasos de esa motocicleta. Cargamos el vestuario en Buenos Aires y de ahí comenzamos a viajar. Fue una preproducción muy intensa, tuvimos que armar un taller de vestuario muy grande con realizadores de sastrería y armar vestuario alquilado de época según la necesidad de cada escena”.

También trabajó en “Los dos papas”: “Me convocó la productora para hacer este proyecto para Netflix. Fue un placer trabajar con Fernando Meirelles (Director) y su equipo, realmente fue fantástico. Me encantó verla. Hice solamente la parte Argentina, y se filmó en Roma en donde se hizo toda la parte clerical. Hice toda la etapa de Jorge y su juventud cuando él era un civil y tenía una novia y era milonguero, hasta que filmamos en la villa con Jonathan Pryce, que fue impresionante porque es idéntico a Bergoglio y le gritaban en la villa ‘padre Jorge’, ‘aguante el padre Jorge’. Fue muy hermoso trabajar en ese lugar”.

Premios

Se han exhibido algunos vestuarios en exposiciones o muestras dentro del marco de festivales de cine. En los últimos años ha sido galardonada con importantes premios referentes a sus trabajos y trayectoria en el medio cultural.

Entre ellos destacó: “Tengo dos méritos Konex y tengo el premio más grande de todos, que es el platino de los Konex en el 2011, tengo 3 Cóndor de plata y 5 de la Academia de Cine. Las películas me han dado muchos premios. ‘Felicitas’ que es una película de época me ha dado muchos de ellos. ‘Wacolda’ también mucho cariño, respeto, Lucia Puenzo es una genia”.

