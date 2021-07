La vicecónsul de España Andrea Tolosa explicó los alcances del Green pass

La vicecónsul de España en Tres Arroyos, Andrea Tolosa, explicó hoy los alcances del llamado Green pass, el certificado digital anticovid que estableció la Unión Europea para ingresar a los países que son parte. “Esto se generó a principios de junio, pero ahora empezó a tener recién la forma de pasaporte verde, por lo que la gente que tenga la intención de ingresar a España –por lo que tenemos entendido no todos los países se manejan de la misma forma- deberá contar con esto y con un PCR negativo 48 horas antes o la constancia de haberse recuperado de la enfermedad, si se la tuvo, al menos 15 días antes”, indicó Tolosa.



Según explicó la representante diplomática, en la visita de Pedro Sánchez, mandatario español, a la Argentina el mes pasado, hubo un compromiso con el presidente Alberto Fernández de interceder ante la Unión Europea para que las vacunas aplicadas no sean un impedimento para el ingreso a los países (muchas de las que se usan en Argentina no están aprobadas en distintos lugares de Europa). “Se entiende que no puede haber restricción respecto a las vacunas, que hoy no tienen una distribución equitativa y además la pandemia es mundial, nos afecta a todos. Hasta el momento no se logró, pero el compromiso está, al igual que el que estableció en relación a la liberación de las patentes, porque hay 100 países del mundo que no tienen acceso a ninguna de las vacunas”, puntualizó Tolosa.

Respecto de otro tema de actualidad, como es la presencia de ciudadanos varados en distintos lugares del mundo ante las restricciones impuestas para el regreso al país, aseguró que no hay tresarroyenses que se hayan puesto en contacto con el Viceconsulado por este tema, aunque sí ciudadanos españoles en Argentina, que no están pudiendo regresar a su país.

Tolosa invitó a consultarla por dudas respecto de estos temas ante la posibilidad de viajes, al 2983574155.

