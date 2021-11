La victoria del FDT en la provincia fue de la mano de Alejandro Dichiara

15 noviembre, 2021 Leido: 142

El actual intendente del municipio de Monte Hermoso, y flamante diputado provincial, Alejandro Dichiara, fue el hacedor de la mayor victoria del Frente de Todos entre los 135 municipios de la provincia. Con más del 61% de los sufragios el FTD se impuso sobre Juntos.

El 61,39 % fue un respaldo inexorable por parte del pueblo a su gestión. Sin un cartel con su cara durante los meses de campaña, caminando, hablando con las y los vecinos y gestionando un municipio que queda a 7 horas de la capital, logró posicionarse como LA victoria del Frente de Todos en la provincia.

“Es imposible no ganar en Monte Hermoso, porque el acompañamiento de la gente es total. Aparte, acá el peronismo es un peronismo completo. Acá con nosotros está La Cámpora, está la JP, están los movimientos sociales, está el Frente Renovador”, dijo Dichiara, “acá somos todos peronistas y ese peronismo es el que nos permite a nosotros permanentemente ir creciendo día a día y sumar cada vez más a nuestro equipo. Los que nacimos acá, crecimos y vivimos, cómo no vamos a querer que a Monte Hermoso le vaya bien. Somos un grupo muy importante que demostró tener lealtad al proyecto”.

En relación a los pasos a seguir y a su futuro inmediato, el ahora diputado provincial aseveró que “el 10 de diciembre asumo, el 1 de diciembre dejo acá y asume Marcos Fernández, así que ya pensando más en lo que tiene que ver con la nueva gestión. Tenía ganas de terminar el mandato. Está en un lindo momento Monte Hermoso, con muchas cosas por delante, con muchas cosas que nos están quedando pendientes, que van a quedar para que inauguren y lleven adelante, obviamente, Marcos y todos los chicos. Vienen tiempos muy lindos para Monte Hermoso. Me voy contento, por el hecho del crecimiento personal y político, que creo que también va a redundar en beneficio para Monte, pero un poco triste porque me hubiera gustado terminar el mandato”.

Los más de 20 puntos de diferencia con la lista de Juntos se explican por el crecimiento sostenido de la ciudad basado en la millonaria inversión en obra pública. Entre lo que se destacan la modernización del Frente Costero, la pavimentación de gran cantidad de arterias sumado a obras de infraestructura que sostienen ese crecimiento. Monte Hermoso es considerada también una de las ciudades más ordenadas, limpias y seguras, de hecho, se la cataloga como la playa de la familia.

Fuente: todoprovincial.com

Volver