La Voz del Pueblo cumple 123 años

14 septiembre, 2025

Este domingo, el diario local La Voz del Pueblo llega a sus 123 años de vida.

Fundado en 1902, por Enrique Betolaza y Ricardo Fernández, comenzó como un semanario bajo el lema “defensor de sus intereses morales y materiales”.

Se confeccionaba en la imprenta “La Unión” y tuvo un éxito inmediato, agotando sus primeros 300 ejemplares.

Desde 1928 la hoja pasó a manos de la familia Maciel, funcionando durante muchos años en la primera cuadra de calle Colón, hasta su instalación actual en Avenida San Martín 991, esquina Almafuerte.

La dirección está a cargo de María Ramona Maciel desde el año 2012, quien en diálogo con LU 24 se refirió a la actualidad que vive la tradicional hoja tresarroyense ante los desafíos que plantea la nueva conectividad digital, el momento económico que vive Argentina, y recordó “a quienes ya no están y estuvieron, y a los que actualmente trabajan día a día para llegar con la información”.

