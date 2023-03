La vuelta de Belén Iardino, tras la agresión que sufrió por parte de otra atleta

15 marzo, 2023

Mientras entrenaba en la pista de atletismo, en mayo del año pasado, la atleta tresarroyense Belén Iardino sufrió una inexplicable agresión por parte de otra mujer vinculada a la disciplina, que la alejó por un tiempo de la competencia. Tras su regreso, habló con LU 24 y aseguró que “estaba con mis auriculares puestos, eran las 2 de la tarde, y apareció esta persona hablándome muy cerca, me tiró al piso y tuve golpes en el rostro. Yo entrenaba cuando ella llegó acompañada por su hermana, no sé si con intención de entrenar o solo de agredirme. Y me sorprendió porque en el tiempo que llevo practicando deportes, que es algo lindo, nunca tuve este tipo de inconvenientes, y en caso de conflicto siempre los arreglé hablando”.

“Nosotros hacemos mucho sacrificio, nos conocemos todos, por eso me provocó dolor atravesar algo así por la enseñanza que se le deja a la gente; un deportista apasionado no hace esto”, consideró. Tras el episodio, Iardino acudió al Polideportivo donde trabajadoras de maestranza la ayudaron, llamó a la Policía, acudió para su atención médica y hasta tuvieron que colocarle un inyectable.

El caso llegó a la justicia, que le impuso a la agresora una restricción que al parecer nunca se cumplió. “Ya pasó, ya estoy de vuelta, mucha gente me acompañó en este momento. Y la verdad es que esto, tratamiento mediante, me sirvió mucho para saber quiénes realmente están al lado mío”, concluyó.

