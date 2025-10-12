La vuelta triunfal de Tito Lemos: contundencia y madurez en su regreso -Carlos Ordóñez

El regreso de Gustavo “Tito” Lemos dejó en claro que el boxeador tresarroyense mantiene intacto su poder de fuego. En su presentación frente al colombiano Bolaños, Lemos impuso condiciones desde la campana: velocidad, presión constante y combinaciones profundas al cuerpo marcaron el tono de las primeras vueltas.

Aunque buscó la definición temprana, el colombiano resistió con entereza y mostró temple para absorber castigo. Sin embargo, el dominio del argentino se hizo más evidente a medida que avanzaba el combate. En la cuarta vuelta, Tito profundizó su ataque al cuerpo, y en la quinta encontró un cambio de aire que le permitió sostener el ritmo y aumentar la presión con golpes más certeros.

En el sexto asalto llegó el desenlace: el rincón de Bolaños decidió tirar la toalla ante el castigo acumulado, decretando el triunfo por nocaut técnico para Lemos.

Más allá de la contundencia, este regreso de Tito Lemos muestra señales de una etapa distinta en su carrera.

El púgil realizó un adecuado campamento de aproximadamente dos meses en el gimnasio de Pablo Chacón, donde se lo vio enfocado, disciplinado y con una preparación más completa. Todo indica que, hacia el futuro, se busca un manejo más profesional de su carrera, con mayor disciplina desde el punto de vista físico y alimentario.

El mensaje quedó claro: Tito Lemos volvió, y lo hizo con la solidez y el enfoque que necesitaba para relanzar su camino en el boxeo de élite.

