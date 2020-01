Lago Epecuén: finalmente este año la corona no será para la reina

La tradicional corona de sal, utilizada en la elección de la Reina Provincial del Turismo Termal, en Lago Epecuén, ya no estará en la cabeza de una chica porque el distrito de Adolfo Alisna, en sintonía con la perspectiva de género, acaba de eliminar este tipo de concursos a fin de no cosificar a la mujer.

En su reemplazo se distinguirá con la corona a comercios, proyectos, emprendimientos y figuras que sean reconocidos como anfitriones o embajadores termales.



El intendente de Adolfo Alsina, Javier Andrés, aseguró que esta decisión venía gestándose desde hacía un año.

“Consideramos que era necesario dar un paso en sintonía con los nuevos paradigmas de las perspectivas de género. Esa fue la razón fundamental”, dijo.

“Si bien no era un campeonato de belleza, exclusivamente, ya que la Reina del Turismo Termal era una Embajadora Turística que informaba sobre los principales atractivos del destino y sobre las propiedades de las aguas hipermarinas del Lago Epecuén, entendimos que debíamos actuar en este sentido”, dijo Andrés.

Además, comentó que dado que en muchos lugares también se eliminó este tipo de concursos, la embajadora ya no tenía tantos sitios en los que fuera invitada a representar al destino.

El jefe comunal indicó que la corona de sal será este año para quienes reciban de la mejor manera a los visitantes.

“Se hará a través de una postulación de comercios, pymes y emprendimientos con una votación abierta. Aquel que obtenga más votos tendrá la corona de sal por un año y obtendrá un premio”, destacó.

La 18º Fiesta Provincial del Turismo Termal se llevará adelante del 20 al 24 de febrero, durante el fin de semana largo de carnaval. Contará con la actuación de Los Caligaris, tarde de fango y el cruce a nado al Lago Epecuén.

Carhué se encuentra ubicado al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a orillas del Lago Epecuén, comparado por su composición y propiedades con el Mar Muerto.

