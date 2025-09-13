Lago S. A acompaña como cada año la muestra de la Sociedad Rural

13 septiembre, 2025 0

El gerente de la concesionaria Chevrolet en Tres Arroyos Lago S. A., Guillermo Cianci, presentes con su stand en la 168 Exposición Rural, dijo a LU 24 que “vinimos con el nuevo Onix y la Tracker, dos modelos que tuvieron modificaciones en sus líneas y también trajimos una Trail Blazer, la SUV grande tipo 4×4, que es un vehículo que está tratando de buscar su lugar; y por supuesto también la S-10 que está en un segmento muy competitivo, y un Spin, que es de 5 y 7 plazas”.

Sobre el vehículo eléctrico cien por cien que lanzó Chevrolet, el Spark, Cianci dijo que “las cuatro o cinco unidades que nos otorgó fábrica se pre vendieron, por lo que esperemos que para el próximo mes lo podamos tener acá”.

Respecto de la financiación, dijo que “seguimos manteniendo la tasa del cero por ciento en todo nuestro portafolio, y también distintas tasas en los planes: en un Onix se pueden financiar 12 millones a través de Banco Patagonia al cero por ciento, y hasta 20 millones en S 10 al cero por ciento y de 25 millones en S 10 al 19 %”.

“Es un negocio prácticamente de contado, y en unos quince o veinte días entregando su usado se va con el auto andando”, manifestó y resaltó a su vez “la otra boca de venta que es el Plan de Ahorro, con 12 cuotas fijas”

