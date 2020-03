Lamberta insta a no elaborar alcohol en gel casero “ya que no es 100 % seguro”

El farmacéutico Jorge Lamberta, quien integra la directiva del Colegio de Farmacéuticos de Tres Arroyos, conversó con LU 24 consultado respecto a la existencia de elementos destinados a tratar de evitar el contagio en medio de la pandemia de Coronavirus COVID – 19.

El profesional sostuvo que “está complicadísimo el tema: todo lo que es vitamina C, Alcohol en Gel, alcohol común, barbijos, ahora han entrado guantes, las droguerías no tienen stock, por lo que los medios deberán concientizar que la gente compre y deje también algo para el resto, sólo se están consiguiendo guantes y algunos jabones anti bacteriales y el resto está todo faltante”.

Sirve el Lysoform?

Consultado sobre la acción que brindan los desinfectantes a nivel comercial, expresó que “en el caso del Lysoform, la misma marca dice que es efectiva, hay diferentes posturas: que sirve o que no sirve; la fórmula que yo veo es una formula lógica, y entiendo que debería ser apto si el Estado lo autoriza”.

No a la elaboración casera

Respecto a la elaboración del alcohol en gel por el faltante producido, manifestó que “ahí el tema pasa por la seguridad, es otro tema delicado, y veces las personas vienen y cuando no hay dicen “preparalo si están las formulas en Internet”, y he tenido consultas respecto a los elementos químicos que se usan en farmacología, pero creo que hay un manejo poco serio en el tema, porque todo tiene que ser autorizado por la ANMAT, eso tiene que tener un pasaje por ahí para que tenga trazabilidad, por lo que el tema me suena poco serio”, advirtió.

Paracetamol para no enmascarar síntomas

“Se habla que la OMS recomienda utilizar más el paracetamol, por una cuestión de no andar enmascarando síntomas, porque la diferencia entre el ibuprofeno y el paracetamol, es que el ibuprofeno, además de ser analgésico, es antiinflamatorio en tanto el paracetamol es analgésico y antifebril, por lo que la recomendación es usar este último para que cuando el medico trate la situación, no se encuentre con la enfermedad avanzada. Ese es el tema de restringir el consumo de ibuprofeno”, recalcó Lamberta.

Los precios

En lo que tiene que ver con el listado de precios sugeridos establecidos para diferentes productos por parte del Gobierno Nacional, Jorge Lamberta manifestó estar al tanto que serán productos de higiene, alimentos y demás incluidos los medicamentos, “pero lo que tiene que ver con esto, es un tema que viene tratándose desde el 15 de diciembre, con rebajas del 8 % y otra del 2% en el mes de marzo, ahora se terminó el convenio pero en estos días va a estar en una página que se llama Precios Claros, donde se informara convenientemente sobre las patologías que están circulando actualmente”

“Recomiendo el lavado de manos”

“Siempre no usar nada es peor, pero yo recomiendo el tema del lavado de las manos y al alcohol dejarlo reservado para cuando uno sale de la casa. Recomiendo usar el alcohol 70 más que el alcohol puro. Nosotros lo hacemos desinfectando superficies en la farmacia luego que atendemos cinco o seis personas” expresó, refiriéndose a la medida sugerida por profesionales y el Estado.

“No podemos dar un consejo tan tajante, porque hay cosas que no podemos decir porque no las sabemos, pero por ejemplo podemos decir que en la preparación del alcohol no puedo dar una receta como si fuera una torta, ya que el alcohol que se distribuye no es al 100% tampoco, por lo que hay que hacer una serie de cálculos, yo cuando puedo dar una respuesta concreta lo hago a través de los medios, pero tengo que ver qué tipo de alcohol se necesita, si es el bialcohol, o no. Yo insisto que usar el alcohol es mejor que nada, pero aconsejo el lavado de manos frecuentes como medida de prevención”, agregó.

Turnos: Solicitan que vayan “únicamente por las urgencias”

“Desde el Colegio de Farmacéuticos, con respecto a la sugerencia de restricción de circulación, dijimos que las farmacias a su vez hemos sugerido que en los días de turno, donde se reduce la cantidad de farmacias abiertas, vayan solamente cuando hay urgencias, por ejemplo no ir a buscar elementos de perfumería, sobre todo cuando se incrementa la atención en invierno, por lo que sugerimos que no lo hagan”, expresó.

Desinfectarse antes de tomar alimentos

“Si la persona está haciendo la cuarentena dentro de su casa, en el ámbito familiar que no tiene tanto contacto con la ciudad, acá no hay transporte público como en Buenos Aires, por lo que la situación es menor, creo que cuando uno sabe que va a comer se desinfecte, en los momentos más comunes dedicados a que algún elemento pueda ingresar por el aparato respiratorio o aparato digestivo”, concluyó Lamberta.

