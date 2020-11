Lamberta: necesario cuidado de la piel ante la exposición solar

LU24 consulto ésta mañana al farmacéutico Jorge Lamberta, por el cuidado de la piel ante la exposición al sol o rayos UV, considerando que comienza la época de días más calurosos y considerando el porvenir de la pandemia, la salida gradual de la población al aire libre, dejando atrás el encierro.

“El tema protección solar como todos los años, – y éste año en forma más prematura-, se observa mucha gente solicitando protección solar lo que me parece muy buena idea porque hay que prevenir no solo por las enfermedades producidas por el sol sino también por el foto-envejecimiento, las arrugas y la falta de hidratación”, declaro Lamberta.

Los precios van dependiendo del producto, el factor de protección y la marca, ya que hay muchas para elegir y muy buenas , y según el farmacéutico, no hay grandes aumentos inflacionarios, ya que las empresas pueden estar especulando con la demanda. De todas formas, las marcas están haciendo promociones del 20% o 30% para hacer más accesible la publico.

Los consejos del farmacéutico, son que se utilice el protector solar media hora antes de exponerse al sol, luego de bañarse renovarlo y volver a aplicar, y además es importante tener en cuenta que la radiación solar se va acumulando en la piel con el paso de los años, por lo que es necesaria la permanente protección. Además cada factor de protección va a depender de la piel de cada persona, por ejemplo las personas de pieles con tez mas blanca son aquellas que deben usar factores mas altos.

por otra parte, como recomendación, Lamberta refiere a que hay que tener en cuenta la lista de medicamentos que se consumen por aquellos afectos adversos que puede causar la exposición a los rayos UV.

También en esta época aumenta el uso de autobronceantes, o bronceadores, cremas corporales con extractos de zanahoria u otros colorantes que le dan a la piel un tono para que luzca bronceada. Las marcas más vendidas son Dermaglos o Bagovit, pero también se están vendiendo marcas nuevas como Vichy o Avene, que son principalmente para el rostro.

