Lamberti aseguró que se vivió “un fin de semana fantástico” en Claromecó

Julián Lamberti, el encargado del Organismo Descentralizado Claromecó, comentó en LU24 sobre cómo transcurrió el fin de semana en la villa balnearia, considerando que climáticamente fue excepcional, y además se desarrolló el Enduro del Atlántico, con gran competencia de corredores tanto para las categorías de motos como para las de cuatriciclos. Asimismo, Lamberti se refirió al avance en lo que respecta a paradores, la obra del ex Samoa, y la licitación para que se construya el parador correspondiente al lugar dónde se encontraba Borneo.

“Fue un fin de semana fantástico, un evento espectacular, cuando la organización es buena, cuando los detalles están cuidados, y la concurrencia del público y los pilotos es buena, además del clima que también acompañó” indicó en primer lugar el funcionario municipal, y aseguró que se desarrolló “sin ningún tipo de accidentes, fue una movida excelente para Claromecó en lo turístico”. En ese sentido, destacó que en lo que respecta al turismo en la villa balnearia “agosto arranco con la fragata Libertad, siguió con el Rally, y culminó con este evento, que tuvo muchos inscriptos y mucha gente mirando la carrera, en todo el frente costero, porque además del Enduro, la playa estaba colmada de gente”.

Consultado sobre algunos reclamos que han surgido en lo que respecta al impacto medioambiental de la organización de este tipo de carreras en el frente costero, Lamberti expresó que “hemos tenido, por suerte, algunas reuniones con las sociedades de fomento, y grupos que están interesados en el medioambiente, tanto como nosotros, y coincidimos en que los eventos hay que hacerlos, pero si se puede encontrar una alternativa mejor, principalmente que reduzca el impacto al medioambiente, y en eso nos pondremos a trabajar todos juntos”.

Se espera que el nuevo parador Samoa se inaugure en noviembre

Por otra parte, se refirió al avance de la obra del parador ex Samoa, y aseguró que “la obra de Samoa continúa muy buen ritmo, levantando su parador sustentable” y manifestó que se trata de un proyecto que comenzó en el 2017 “amoldándose a estas nuevas normas constructivas, dando un paso a la sustentabilidad”. En cuanto a ello, sostuvo que “tiene fecha de inauguración para el cumpleaños de Claromecó” por lo que en ese momento se comenzara con el desarmado del parador viejo.

Asimismo, indicó que “el expediente de Borneo está en el concejo deliberante, todavía no se ha podido hacer el llamado a licitación, esperemos que se expida pronto el Concejo” y agregó que “este verano si no se logra concretar esto de Borneo vamos a tener tres paradores, porque estaría faltando uno, pero estamos evaluando alternativas con estructuras modulares, para que se dé el servicio en la playa en lo que respecta a baños, servicio gastronómico”.

