Lamberti: “Hay que escuchar a todo el mundo, abiertos a la comunidad”

El designado Delegado Director del Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos, Julián Lamberti, dio a conocer aspectos de lo que se propone gestionar en el cargo al que fue propuesto por el Intendente Carlos Sánchez, en la tarde de este viernes, tras la desaprobación por parte de los bloques opositores del Concejo Deliberante a la figura de Guillermo “Billy” Wilson.



“Esto es muy espontáneo, nadie esperaba que ocurra esto en el Concejo en la mañana de ayer, y hoy a las tres, cuatro de la tarde sobrevino esta propuesta, y voy a estar en el equipo para aportar donde haga falta, y lo que el intendente necesita es que lo que yo pueda dar, es aportar mi energía, mis ganas, y vamos para adelante”, dijo a LU 24 el designado funcionario.

“Nací en Tres Arroyos y al día siguiente ya estaba en Claromecó; mi papá es nativo de Claromecó, él nació en la casa. Yo viví toda la infancia la adolescencia, luego hice el curso de Guardavidas, estudiaba en el Conservatorio, también estudie diseño, a los 18 años estar en Buenos Aires te abre la cabeza, era el 2000, cuando casi no había Internet y era mucho más difícil”, relató.

“Es totalmente inesperado que en tan poquito tiempo pasen tantas cosas” dijo y agregó “antes de la campaña del año pasado, hicimos con Ávila una encuesta casa por casa, luego un plan de trabajo, después paso lo de Ávila, ahora lo de Billy, y de rebote llega este ofrecimiento, y no podemos decir que no, amo Claromecó y vengo a su vez de tener una visión más distrital, junto al Jefe de Gabinete, un equipazo, y hoy me toca a mí jugar en la cancha”.

“Uno vive acá, entonces como de reojo viene viendo algunas cosas que vemos todos, la lluvia fue terrible, la problemática no es de ahora, la falta de pluviales; veníamos con la cabeza en Turismo y ahora tenemos el fin de semana para ver como arrancamos el lunes con la cabeza en Claromecó”, explicó.

“Es muy complejo: Claromecó ha crecido tremendamente y hay que acompañar el crecimiento que ha pasado por el sector privado, esto no para, cada vez hay más interés de gente de todo el país, por lo que hay que seguir preparando al pueblito para recibir al turismo en temporada además de los que viven acá”, manifestó Lamberti.

“Lo que hay que hacer es escuchar a todo el mundo porque en Claromecó hay gente que vive hace muchísimos años; la problemática es siempre parecida, tenemos la problemática de la arena con la erosión costera, cloacas, políticas en Turismo, no hace falta más que charlar con los actores principales de cada tema, los prestadores de servicio, las instituciones, la mirada va a ser esa, estar bien abiertos a la comunidad con los proyectos dentro de las posibilidades que te da el Ente, ir llevándolas adelante”, sostuvo.

