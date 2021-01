Lamberti le contestó a Pérez: “No usen a los jóvenes para hacer política”

Julián Lamberti, Director del Ente Descentralizado de Claromecó, cuestionó los dichos de José Mariano Pérez en una carta vinculada a las fiestas clandestinas, al indicar que “esas apreciaciones las veo desacertadas, ya sea por desconocimiento o porque está en modo campaña, sabemos de sus intenciones políticas y las ganas de ser intendente que tiene”.

Lamberti aseguró: “Desde ese lado no me parece extraño que varios referentes de la oposición utilicen el oportunismo, la mentira o la retórica, para sacar una tajada”, además mencionó: “Nosotros estamos trabajando muy fuerte con esta problemática, se han secuestrados vehículos, equipos y se han hecho muchas multas”.

Julián Lamberti considera que una intervención directa por parte de las fuerzas de seguridad podría generar incidentes mayores al producirse corridas de vehículos en la playa “cualquier intervención podría generar que huyan, por ejemplo, la noche como la del sábado estaba llena de gente, hubiese sido muy peligroso intervenir” aseveró.

“Se acompañó hasta la madrugada la situación, esa es la mirada que tenemos nosotros, nos preocupan las posturas que afirman que hay que tener mano dura con los jóvenes, dios nos libre de esta gente” admitió.

En referencia a la actitud de los jóvenes mencionó: “No me he cansado nunca de decir que la juventud que tenemos en el distrito es muy sana, el turismo en Claromecó es interfamiliar, el 80% familias que veranean en la playa son de Tres Arroyos, realmente están contenidos porque se conocen todos”, y agregó “el trabajo que ha hecho la policía y los municipales para contener la situación ha sido increíble. Siempre se preservo la integridad de los jóvenes, para mí el balance ha sido positivo”

“Nosotros con el municipio hacemos 2 limpiezas de playa todos los días, a la mañana muy temprano y a la tardecita. Los chicos a las 6 de la mañana se suman a hacer la limpieza de las playas, tenemos una juventud espectacular. No podemos cuestionar la calidad de jóvenes que tiene nuestro distrito” afirmó.

La temporada

En cuanto a la temporada el Director está muy feliz por la cantidad ocupación que hay, consideró: “Tenemos capacidad máxima, una cosa son los porcentajes de alojamiento y por otro lado tenemos la capacidad máxima colmada, porque a esa gente que está alojada en Claromecó se suman los que vienen los sábados y domingos por 1 o 2 días. La gente consume, no es como antes, ahora el consumo es altísimo”.

“El sábado anduve por Reta y Orense y nunca dejaba de haber gente, se juntaba la de Claromecó y la de Orense” concluyó.

