Lamberti pidió a los propietarios de las viviendas que “no alquilen su alojamiento a los jóvenes”

16 septiembre, 2020 Leido: 311

El responsable del Ente Descentralizado de Claromecó, Julián Lamberti, dialogó esta mañana con nuestra emisora y se refirió a la detección de algunas casas en las que se registraban reuniones de jóvenes. Instó a los propietarios de las viviendas a que no alquilen las mismas a los adolescentes de cara a la primavera y advirtió que se tratará del incumplimiento al código penal en el marco de la situación actual que atravesamos por la pandemia.

“Ayer se han detectado juntadas en unas 4 o 5 casas. Anoche se empezó a tomar nota de quienes son los propietarios de esas viviendas y arrancando con el operativo armado para esta primavera”, dijo.

En este sentido, indicó que se reforzarán los controles en ruta y que a partir de la fecha permanecerá cerrada la Estación Forestal desde las 19 horas “para evitar que se armen juntadas y fogatas en ese sitio, refuerzo policial en la zona urbana e ir detectando los focos donde se puede estar pensando en armar alguna previa, con la finalidad primeramente de disuadirla pensando en la parte sanitaria”.

Consideró que los dueños de las propiedades “son responsables del incumplimiento de los artículos 205 y 239 del Código Penal. Es una causa federal, no es como otras primaveras y no es solo una multa por ruidos molestos. Llamo a la reflexión a los dueños de las casas a que no alquilen”.

Volver