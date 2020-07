Lamberti y caso sospechado de coronavirus en Claromecó: “Consulté a Guerra sobre el procedimiento”

23 julio, 2020 Leido: 728

“El audio que le envié a la planta de trabajo del Corralón Municipal, respecto a la situación de una sospecha por coronavirus de un familiar que integra el plantel, fue lo que se difundió entre ellos, y fue luego de consultar al Dr. Guerra, quien me dijo que eran muy leves los síntomas, por lo que se debía esperar para realizar el hisopado, a la vez que le dijimos a quien consultaba cómo tenía que hacer, ya que era su suegra, que era mejor que no viniera a trabajar”, dijo el Delegado Director del Organismo Descentralizado Claromecó, Julián Lamberti a LU 24.

Asimismo, respecto al clima adverso que soporta la localidad, dijo que “han sido unos días de viento muy muy fuerte, se han hecho unos cuantos charcos que han estado cerca de algunas casas y ha subido muchísima arena a la costanera, por lo que estamos tratando de acondicionar un poquito el pueblo con vistas al fin de semana”.

“Las bombas alcanzan si la lluvia no es muy intensa alcanzan para el drenaje que realizan, y en cuento al viento del sudeste, no crece tanto como cuando sopla del sud o del sudoeste, por lo que la crecida del mar no fue tan grande, y los vientos aunque fueron fuertes, no superaron los 80 km; venimos con el junio más llovedor de los últimos 90 años, por lo que la gente que Desarrollo Social està llevando leña y se asiste a vecinos”, sostuvo.

Consultado sobre el reclamo del Colegio de Técnicos respecto a la ordenanza aprobada para el diseño de los nuevos paradores playeros, Lamberti dijo que “la mirada que se debería dar sería inclusiva en ese sentido, hay algún que otro tema por el lado del concurso, y por la Ley Orgánica de las Municipalidades ya que si el municipio tiene recursos no debe realizar el concurso. Yo creo que se ha politizado el tema y se ha llevado adelante un proyecto que no se ha analizado tanto y ahora que se votó la Ordenanza aparecen cosas, como no haber tenido en cuenta a los técnicos, y lo que probablemente suceda es que no se pueda llevar adelante el concurso, y lo que ocurrirá en este año 2020 será que no se dé ni una cosa, ni la otra”.

