Lamberti y la Primavera: “aposté a que los chicos entenderían el mensaje”

21 septiembre, 2020 Leido: 187

El delegado director del Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos, Julián Lamberti, sostuvo en contacto con LU 24 que en su opinión, “desde un principio aposté a que los chicos iban a entender el mensaje, y que iban a acompañar, tanto ellos como sus familias en el comportamiento por la Semana de la Primavera.



Los grandes protagonistas fueron ellos, que se sumaron a la bajada de línea de Salud”, sostuvo Lamberti, y agregó que desde el miércoles y hasta hoy hubo un comportamiento muy responsable, ya que hubo un importante movimiento de gente, pero todos en familia, con distanciamiento en la playa, en la Estación Forestal, y de esta manera, creo que se podría encarar una temporada responsable”.

El resumen, tanto de la Policía como del Secretario de Seguridad, es que no hubo ni una maceta corrida”, dijo.

A su vez, consultado sobre la situación del Centro de Salud Juan Abad, ante el avance del coronavirus en el distrito, Julián Lamberti manifestó que “estamos preparados para lo que venga, no tenemos una espalda sanitaria en Claromecó como para parar la pandemia, pero colaboramos con los vecinos haciendo hisopados para que no tengan que trasladarse, hicimos unos diez, y venimos acompañando la estructura sanitaria del distrito, no tenemos capacidad de internaciones, ni terapia intensiva, pero desde el Centro de Salud vamos a acompañar”.

