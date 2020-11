Lamberti y las consecuencias de la tormenta: “Relevamos 20 anegamientos”

13 noviembre, 2020 Leido: 450

El delegado director del Organismo Descentralizado de Claromecó, Julián Lamberti, habló con LU 24 respecto a la condición meteorológica que afectó al balneario, y afirmó que “este viernes a la tarde, la tormenta pasó por adentro del mar, para el lado de Orense, pero descargó también acá, al igual que lo que pasó a la madrugada”.



Lamberti explicó que “a las 2.30 salimos con el equipo a prender las bombas porque si uno no se pone a trabajar de inmediato a algunas casas le entra el agua, son construcciones que han quedado en lugares bajos o se construyeron cuando no había calles y quedaron bajo el nivel de la calle; nosotros hicimos un registro de unos 20 anegamientos, los que no se pueden solucionar con la maquinaria, por lo que es necesaria la obra de pluviales.

“Claromecó se llena los fines de semana”

El funcionario dijo que, a pesar de la lluvia anunciada por los pronósticos, la gente se vuelca igual a la localidad balnearia los fines de semana.

“Claromecó está viviendo un momento de una gran demanda; tal vez la realidad de la pandemia ha hecho que Claromecó se llene los fines de semana. Fue un día de playa hasta las tres de la tarde y aunque hay pronóstico de lluvia, la gente se hace presente”, concluyó.

Volver