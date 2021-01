Lamberti y los disturbios: “Acá hay un exceso de todo tipo, una falta de respeto”

3 enero, 2021 Leido: 1696

El delegado Director del Organismo Descentralizado de Claromecó, Julián Lamberti, habló con LU 24 luego de los incidentes que terminaron con un móvil de la Policía apedreado, efectivos lastimados en la madrugada de este domingo y una escaramuza de pelea en la Costanera.



“Esto es algo que en este contexto de pandemia, en que los jóvenes no tienen opciones, propuestas para entretenerse, y en algunas oportunidades, cuando las fuerzas policiales se acercan para disuadir o decirles que ya es hora de irse a dormir, aparecen algunos violentos y pasa lo que pasó: le tiraron piedras y lastimaron a efectivos de la Policía”, afirmó.

“No es la primera vez que pasa, ya en alguna juntada en los médanos ha pasado lo mismo con nuestros inspectores, incluso en la fiesta en la que termino lesionado a Felipe la Policía había ido y fueron apedreados”, sostuvo .

“Acá hay un exceso de todo tipo, una falta de respeto, una falta de ubicación de un sector de violentos, sumado al consumo de alcohol y todo lo que uno sabe que conlleva la noche, envalentona a quienes no son como ellos”, expresó Lamberti.

“Afecta a todos los destinos costeros”

“Lo escuchaba al intendente de Pinamar y ellos pusieron en la zona de congregación efectivos y tuvieron que clausurar cinco fiestas y tres paradores; creo que es una falta de responsabilidad individual, es un flagelo que nos está tocando hoy en día a todos los destinos costeros. En Mar del Plata los títulos de los diarios y las radios dicen que no saben qué hacer con esta problemática: Claromecó no está exento y estamos todos los días tratando de gestionar y de terminar la noche lo más ilesos posible, y bueno, anoche terminó con este resultado”, concluyó.

