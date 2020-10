Lamberti: “yo pedí que la gente se ponga en el lugar de los inspectores”

13 octubre, 2020 Leido: 63

El delegado del Ente Descentralizado Claromecó, Julián Lamberti, habló con LU 24 en el marco del intenso fin de semana que se vivió en la localidad balnearia.

En este sentido también se refirió a los distintos hechos que se dieron, como un accidente en el Segundo Salto y la pelea de un vecino tresarroyense con los inspectores de tránsito: “nuestros inspectores han tenido que trabajar mucho, el tema de no transitar con vehículos por las zonas balnearias genera a veces que la gente reacciona mal”, explicó Lamberti, agregando que “yo pedí que la gente se ponga en el lugar de los inspectores, en este contexto de pandemia, están haciendo un gran esfuerzo para ordenar a Claromecó que ya no es un pueblito es una ciudad, estas reacciones no ayudan en nada”.

Además, explicó que “Claromecó tiene esa característica que invita a los deportistas con motos o cuatriciclos, lamentablemente ocurrió este accidente, fue una persona con quebradura expuesta”.

Entre otros temas, Lamberti destacó la gran afluencia de gente, explicando que “el volumen de gente que vimos no está muy lejos de lo que se ve un fin de semana de enero”, y asimismo se refirió a las modificaciones que se están realizando en el cajero del Banco Provincia, manifestando que “tenemos algunas falencias, estamos en diálogo constante con el gerente y la subgerente, tratando de mejorar y buscarle la vuelta para que el turista y el residente se encuentre con un mejor servicio en el banco, se está pensando en alguna obra para que la gente opere con más comodidad”.

Volver