Lanata le puso fecha al fin de PPT y adelantó cómo será la serie sobre su vida

8 septiembre, 2022 Leido: 273

Jorge Lanata habló de su futuro en la televisión y mientras prepara un nuevo ciclo para una plataforma de streaming, aseguró que el año que viene sería el último de Periodismo Para Todos. Además, contó avanza el proyecto para realizar una miniserie de su vida.

En la edición del último domingo de su clásico PPT, Lanata que analizó el atentado a Cristina Fernández, le ganó por una décima en el rating a La Voz. Por lo general, los programas de entretenimientos llevan la delantera. Por eso en diálogo con Moskita Muerta por La Once Diez, analizó: “Es lógico que gane La Voz, es un error competir con eso, lo otro es una construcción periodística, yo prefiero que nos comparen con programas periodísticos porque la puesta es distinta, siempre va a ganar Masterchef”.

De inmediato, al ser consultado sobre si se veía mucho más tiempo al frente del programa de El Trece, sorprendió: “El año que viene seguro (sigo) por las elecciones, pero después quiero levantar PPT porque ya son 12 años”. Entonces explicó que está en paralelo haciendo otras cosas: “Estoy laburando en un ciclo de documentales que se llama Hache, lo que no se pronuncia, estamos grabando la segunda temporada y metiéndome en un ciclo nuevo”.

Ambos programas con producción de Disney, saldrían por streaming: “La manera de laburar es muy distinta. Con Hache, hago ocho capítulos de cuarenta minutos cada uno, es un tipo de laburo distinto, ritmo distinto y existencia distinta porque no existe el número, o existe pero no importa, perdés esa presión del número que igual la tenés y no puedo ignorarlo… si me pongo contento cuando medimos bien, me tengo que bancar cuando perdés”. Además, recordó que con el caso Fariña PPT llegó a marcar 32 puntos: “Era otra televisión, no hace tanto tiempo y hace once años hacemos el programa político más visto de la televisión”.

Un tanto desesperanzado, el periodista dijo que cree que el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “va a quedar en la nada” y se explayó: “Es un escándalo, pero no es un escándalo que Nisman quede en la nada, que el atentado de la AMIA quede en la nada, vivimos de escándalo en escándalo”.

“La policía se prepara para la regla, pero no para la excepción que es cuando más se la necesita. Si no se pudo preparar para eso, ¿para qué está? Esto es algo largo que no se arreglaría en un año, sino que tardaríamos años en hacerlo y deberíamos tener ganas de hacerlo y no veo ganas, son cosas que llevan tiempo, si un día nos decidimos, creo que sí podemos cambiar”, dijo y agregó que el cambio debería tener que ver con “modificar el sistema judicial” y con que “hacer Justicia tenga un valor, que no estemos abatidos por el escepticismo”.

Además, confesó que le aburren los políticos y que no mira programas políticos: “El discurso de ellos está cada vez más separado de la vida real, porque creen que son importantes cosas que no lo son”.

Para finalizar, contó cómo está avanzando la realización de la ficción sobre su vida pero antes aclaro que “no es una biopic” sino una miniserie “onda la de Luis Miguel”: “No hay actor, no la estoy haciendo yo sino Star+, tiene que ver más que con el director antes que el actor, no lo pensé y como está el tema contractual, mi vínculo fue reunirme con Marisa Grinstein (autora de Mujeres Asesinas) que me hacía preguntas sobre mi vida y contestaba, ya está terminando los primeros capítulos de la primera temporada”.

Además, contó que él no tendrá injerencia en los libros: “Le pedí a mi mujer que los lea porque es abogada, mas que nada por mis hijas, pero no opino, tengo un poder de veto si algo me ofende pero no creo que pase. Siempre pensé que si hacían una película sobre un cuento mío no vería la película y no leí el libro de Majul sobre mi, si quiero hacer una película sobre mí la dirijo yo, siempre va a haber cosas que no me gusten y la mejor forma de liberarme de eso es no verlo. Por supuesto espero que sea buena, que esté bien”.

Volver