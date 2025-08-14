Lanzamiento oficial de la 168° Exposición Rural (Video)

Este jueves, la Sociedad Rural de Tres Arroyos presentó oficialmente la 168° edición de la Exposición Rural, que se desarrollará los días 12, 13 y 14 de septiembre en el predio ferial, con entrada libre y gratuita.

En la conferencia, se hicieron presentes Eugenio Simonetti, presidente de la Sociedad Rural, Sebastián Tubia, vicepresidente, Luis Del Canto, secretario y Marcelo Conece, tesorero.

El presidente Eugenio Simonetti destacó que este año “tuvimos que ampliar un patio entero porque no entraban todas las máquinas y stands”, señal del creciente interés de empresas y productores. Incluso, marcas nuevas como los camiones chinos y maquinarias agrícolas de última tecnología se sumarán a la muestra.

En el plano ganadero, el secretario Luis Del Canto anunció un calendario de remates que se extenderá durante casi un mes, con la participación de cabañas locales y regionales. Entre los reconocimientos, se homenajeará a productores premiados en Palermo y se realizará un acto especial para la Mujer de Campo.

Las actividades tradicionalistas tendrán su día fuerte el domingo, con fogón, asados, desfile, ballet, pericón y un homenaje al histórico caballo “El Zorro”. También habrá un espacio para que chicos y grandes puedan montar caballos de forma gratuita.

El vicepresidente Sebastián Tubía adelantó que habrá charlas técnicas sobre caravanas electrónicas y trazabilidad, un desfile de ropa de campo, shows artísticos locales y sorteos. El almuerzo oficial será el domingo, organizado por el Rotary a beneficio de la ONG “Un Mundo Divertido con Vos”.

“Año a año se suma más gente y más empresas. Es la manera de que la ciudad y el campo se encuentren”, resumió Simonetti.

Repasamos:

Fecha: 12-13-14 de septiembre.

Lugar: Predio de la Sociedad Rural – José Ingenieros 899.

Entrada: libre y gratuita.

