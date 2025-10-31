Lanzan el Primer Ciber Monday local, lunes martes y miércoles venidero

La semana que viene se pondrá en práctica el primer Ciber Monday local.

Será los días Lunes, martes y miércoles con importantes y reales descuentos en los comercios adheridos. Cabe aclarar, que cada comercio fijo sus propios descuentos y promociones. Algunos 2x 1, otros 20%,30% y hasta 60%. Todo comercio que este identificado a la vista, participa.

Es importante destacar la oferta en la variedad de rubros adheridos: forrajerías, ferreterías, indumentaria femenina masculina, bazar, regalería, lencería, indumentaria para bebés y niños, colchonería, decoración, bijouterie, estética, zapatería, jardinería y cultivo orgánico entre otros.

La idea es generar más ventas, y acompañar la propuesta nacional.

Destacan los organizadores que ante esta crisis estamos en constante movimiento y reinventándonos. “Sabemos que el público aprovechará está oportunidad para hacer sus comprar de comienzo de temporada e incluso navideñas”. Los días planteados en un principio son Lunes, martes y miércoles pero si el Ciber Monday a nivel nacional se extiende como en ediciones anteriores, nosotros acompañaremos también.

La propuesta es también para las ventas generadas desde las plataformas online y virtuales.

Queremos destacar, que no siempre los mejores precios se encuentran en grandes cadenas. Hoy el pequeño comerciante está vendiendo a un precio realmente accesible. Y a igual oferta, es muy importante que el cliente, que el público de Tres Arroyos nos elija para hacer su compra local, esto ayuda a impulsar y acompañar la economía de la ciudad.

