Lanzan la campaña “Tu lactancia en una frase”

31 julio, 2020

Desde el 1 y hasta el 7 de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna para concientizar sobre sus beneficios. En este marco, desde el Centro Municipal de Salud se lanzó la campaña “Tu lactancia en una frase”, a través de la cual se invita a las familias para que otras las conozcan y elijan amamantar. Es que la lactancia materna tiene innumerables beneficios.

Las familias que deseen pueden enviar una foto familiar con un cartel con una frase que las identifique en la experiencia de amamantar. En esa frase, se debe “contar lo bueno y aquello que no lo fue tanto” o hacer un video en tik tok con información o consejos por mensaje privado a las redes sociales Instagram: centrodesalud_tsas o Facebook: Centro Municipal de Salud del Pdo. De Tres Arroyos.

El objetivo es incentivar a todas aquellas mujeres que estén cursando su embarazo a que opten por la lactancia materna. A diario se subirán esas imágenes y se brindarán consejos al respecto, bajo el hashtag #NosotrosApoyamoslaLactancia.

Ya hay familias participando como Paz y Benito, cuya imagen llegó a través del CAPS Villa Italia.

Por su parte, en los CAPS del distrito se realizará consejería a las mamás que concurran a control de embarazo, vacunación o tengan niños lactantes, y a las distintas consultas que se ofrecen en cada uno.

Este año la promoción de la Semana de la Lactancia Materna fue organizada, diagramada y llevada adelante por el equipo de salud de Reta y la colaboración del servicio de Neonatología.

¿Por qué es tan importante amamantar?

Amamantar brinda calor y proximidad. El contacto físico ayuda a crear un lazo especial entre la madre y el niño.

Además, la leche materna tiene muchas ventajas. Es más fácil para el bebé digerirla. No necesita ser preparada. Siempre está disponible. Tiene todos los nutrientes, calorías y líquidos que el bebé necesita para mantenerse saludable. La leche humana representa un recurso perfecto para fortalecer el sistema defensivo inmaduro.

Tiene factores que aseguran el mejor desarrollo posible de los órganos de su bebé. Tiene muchas sustancias que las fórmulas no contienen para proteger al bebe de muchas enfermedades e infecciones.

Su alimento es más completo y nutritivo que la formula. La digestión de la leche materna es más fácil y eficiente, la grasa de la leche materna incluye una lipasa, enzima que ayuda a digerir la leche. Es un alimento vivo que a medida que van tomando va cambiando en cada toma, de color y consistencia en la misma toma, la leche materna se adapta a medida que va creciendo el bebé. “Con todo esto no digo que la formula deba desaparecer no estamos en contra de la formula, si del uso indiscriminado. En el parto el bebe recibe las bacterias de la madre y empiezan a colonizar el intestino del bebe, este proceso se continua a lo largo del periodo de la lactancia” Informa María del Carmen Portillo, puericultora que se desempeña en el Centro de Salud de Reta. .

¿Qué previene la lactancia?

Los bebés amamantados tienen menos probabilidad de tener infecciones del oído, diarrea, neumonía, sibilancia y bronquiolitis Otras infecciones bacterianas y virales, tales como la meningitis. La lactancia ayuda a proteger contra la obesidad, la diabetes, el síndrome de la muerte súbita del lactante (SMSL), asma, eccema, colitis y algunos cánceres.

¿Cuáles son las razones por las cuáles es benéfica para la salud de la madre?

Restituye el tamaño del útero como estaba antes del embarazo y de manera más rápida. Quema más calorías, lo que ayuda a que reduzca el peso que aumentó durante el embarazo.

Retrasa el reinicio de su periodo menstrual para ayudar a mantener el hierro en su cuerpo.

Reduce el riesgo del cáncer ovárico y del cáncer de la mama. Mantiene fuertes los huesos, lo que ayuda a proteger contra las fracturas óseas en la tercera edad, entre otros beneficios, resalta la puericultora.

