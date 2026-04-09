Lanzan la línea “Radicalismo Auténtico”

9 abril, 2026 0

Este sábado, en la sede de la Asociación del Personal Superior de las Empresas de Energía, San José 225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizará el lanzamiento provincial de “Radicalismo Auténtico”.

En la convocatoria a sus adherentes y simpatizantes, se indica que el sector responde a quienes no se sienten representados por los legisladores provinciales y nacionales que apoyan al gobierno de La Libertad Avanza.

El texto difundido es el siguiente:

“Los radicales que no nos sentimos representados por los legisladores provinciales y nacionales que han acompañado, votado y consentido los DNU, la legislación destructiva del tejido social, de los jubilados, de la educación pública, de la salud pública, del aparato productivo nacional, de la integridad territorial y de la paz social, vamos a reconstruir los valores, principios y doctrina de la Unión Cívica Radical el próximo sábado 11 de abril”.

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