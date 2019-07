Lanzaron la 10a. Edición de “La Chocleada”

Con el 14 de agosto como fecha estimativa, se realizó el lanzamiento de lo que será la 10° edición de “La Chocleada”, la cual reunirá a más de 150 jóvenes y será de gran beneficio para tres ONG de nuestra ciudad.

El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa. Verónica Braceras, coordinadora de La Chocleada, dijo en primer término que “apostamos a que sea una gran chocleada. Cumplir diez años no es poco, la idea es tratar siempre de sembrar esos valores a los chicos que han pasado por el proceso de selección de las ONG y dar alimento que se distribuye a todo el país como todos los años”.

“El año pasado fue un poco duro para las chocleadas, porque fueron menos que el año anterior y se repartieron menos platos de alimento. Este año están pronosticadas 35 chocleadas y Tres Arroyos sigue presente”, sostuvo.

Participarán el Colegio Jesús Adolescente, la Escuela Secundaria N° 2 (ex Colegio Nacional) y la Escuela Secundaria N° 6 que funciona en la ex Escuela 29. En total son aproximadamente 150 chicos.

Por su parte, Nora Centeno fue la encargada de nombrar a las ONG que fueron seleccionadas este año: “ya fuimos a las escuelas, les comentamos y les contamos el significado de La Chocleada y la función que van a cumplir los chicos. Se eligieron el Hogar de Ancianos, el Centro Educativo Complementario y Caminemos Juntos, todo es beneficio para las personas que van a recibir”.

Por su parte, Roxana Aureli explicó que “recordamos que la chocleada tiene dos fases, la educativa y productiva y la otra que es de recaudación a través de aportes de distintas empresas y este dinero se distribuye a tres ONG. El año pasado se recaudaron 132.000 pesos”.

“Este año la hectárea estará donada por el productor Goñi, a través de estos 10 años siempre han sido las mismas familias y nos pareció bárbaro esto de sumar otra gente así que estamos muy agradecidos”, sostuvo Patricio Laura.

“Estamos movilizando el tema de juntar los fondos para poder lograr los cometidos que tiene cada una de las ONG seleccionadas. Tenemos que ajustar el tema de transporte de cereal y también de los chicos, que en este sentido es muy importante el apoyo de la Municipalidad”, agregó.

Por último, hablaron dos referentes de las ONG que fueron beneficiadas el año pasado, en primera instancia Marta Moyano de Cáritas dijo que “nosotros fuimos uno de los privilegiados de poder estar en la Chocleada, estamos muy agradecidos y esperamos que algún día nos toque de vuelta la oportunidad. Recibimos aceite, dulce de leche, azúcar, huevos, leche, puré de tomate y demás alimentos”.

Además, Liliana Cantisano de ALPI, argumentó lo siguiente: “nosotros el proyecto que presentamos fue para mejorar la cocina de nuestro taller protegido y a su vez se inició un proyecto de repostería y dulcería. Los chicos se interesaron en saber qué era ALPI, y al rato nos avisaron que nos habían seleccionado”.