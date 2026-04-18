Laprida: Fisher firmó convenio para elaborar Plan director de caminos rurales

18 abril, 2026 2

Con el objetivo de mejorar la red vial de la provincia, se llevó a cabo la firma de un convenio para la elaboración de un Plan Director de caminos rurales, al cual suscribió el intendente de Laprida, Alfredo Fisher.

La rúbrica se concretó en La Plata, con la presencia del Gobernador Axel Kicillor, y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

Con el claro objetivo de mejorar la infraestructura que asegure transitabilidad y reducción de costos logísticos, se procura una inversión ordenada de los caminos con datos reales, en un trabajo articulado entre Municipio y Provincia.

Volver