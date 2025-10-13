Laprida: Tresarroyense ganó un 0km en competencia de prueba de riendas

Antonio Galli, de 22 años, ganó un auto 0km en la localidad de Laprida, donde convenció al jurado por su destreza como jinete en una prueba de riendas.

En la competencia, alrededor de 500 participantes se disputaron dos autos 0km, siendo Galli uno de los vencedores, y en diálogo con LU24, señaló que el premio “me vino al pelo, porque mi auto se había roto hace un tiempo. Estoy feliz”.

Además, indicó que practica todos los días en su quinta, que desde los seis años anda en caballo, y que los fines de semana, cada vez que hay una prueba de riendas, intenta participar en todos los eventos, “por el orgullo y por los caballos”.

