“Larrabure 1975” otra mirada sobre el caso del secuestro, tortura y muerte del militar

1 septiembre, 2024 0

El ex fiscal santafecino Claudio Palacín acaba de publicar “Larrabure 1975”, en el que cuenta la historia del secuestro, tortura y ahorcamiento del Coronel Argentino del Valle Larrabure.

Al igual que su lo hizo su hijo Arturo oportunamente, quien escribió un libro sobre el tema, Palacín, que tuvo la causa en sus manos por los hechos mencionados contra los integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), cuenta en su libro que “a Larrabure lo secuestraron y lo trasladaron primero a algún lugar de la provincia de Córdoba y, posteriormente, a la ciudad de Rosario.

Estuvo 372 días en un pozo que habían hecho en una casa en las afueras de la ciudad. Él medía 1,80 y pesaba unos 100 kilos, y lo mantuvieron más de un año en un pozo de 1,5 metros, por 2 metros”. El militar era asmático, por lo que sufrió las consecuencias de la enfermedad durante su cautiverio en una de las llamadas “cárceles del pueblo”.

A pocos metros se encontraba secuestrado un empresario rosarino, cuenta el ex representante del Ministerio Público, quien logró escapar del cautiverio y fue a través de sus relatos que pudo reconstruirse el paso de Larrabure por ese lugar.

“Según relató ese testigo, Larrabure todas las noches cantaba el himno… Hasta que el 19 de agosto de 1975, se escuchó un grito ahogado y ya no volvió a escucharlo”. Pocos días después, el cuerpo del militar apareció envuelto por una bolsa plástica en un baldío de Rosario. La autopsia dijo que había muerto por estrangulamiento”, cita Palacín, entre otros aspectos de lo que fue el sufrimiento y posterior muerte del militar en su obra.

En el año 2007, Arturo Larrabure se presentó en Rosario para que se reabriera la causa, en la que Palacín opina que “había elementos para investigar esos delitos como crímenes de guerra o de lesa humanidad. Dije que, a primera vista, había elementos para investigar”.

Palacin impulsó las causas de lesa humanidad que terminaron con militares y policías detenidos en Rosario. Según su mirada, grupos armados como el ERP o Montoneros también cometieron crímenes de lesa humanidad.

El dictamen de Palacin se produjo el 30 de octubre de 2007. A fines de noviembre de ese año, el entonces procurador general de la Nación, Esteban Righi, dictó una instrucción general ordenando a los fiscales federales del país que no sostengan la idea de que los delitos de Montoneros o del ERP pudieran ser considerados como de lesa humanidad, sino que se trató de delitos comunes.

“Decidí escribir el libro pensando siempre en las víctimas del ERP, de Montoneros. Hubo 17 grupos armados en Argentina, pero estos fueron los más importantes. Porque considero que las víctimas siguen invisibilizadas, no fueron reconocidas, no fueron reparadas. Todos los días son revictimizadas. Mi esfuerzo está puesto en las víctimas. Esto no significa tomar partido por la Dictadura, ni por los militares, ni por la represión. Yo fui fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario entre 2001 y 2020. Impulsé todas las causas de lesa humanidad contra militares, policías. Esos delitos fueron aberrantes, fueron juzgados y muchas personas se encuentran en la cárcel. Pero una cosa no quita la otra. Es un error comparar una cosa con la otra. Los delitos cometidos por ejércitos guerrilleros existieron. La labor del jurista no es comparar. Las culpas de unos y otros, no se compensan”, dijo el autor.

Fuente: Aire Digital – Foto: Maikel Torcatt

Volver