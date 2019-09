Larrabure, con Eduardo Feinmann: “viví el secuestro de mi padre y escuché los tiros”

Arturo Larrabure, del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, salió al cruce hoy con Eduardo Feinmann, por radio La Red, respecto a las declaraciones de Horacio González, exdirector de la Biblioteca Nacional, quien pidió “reescribir la historia argentina con una valoración positiva de la guerrilla de los años setenta“.



Larrabure sostuvo que "la reescritura ya la intentaron hacer y no les salió del todo bien". "Habría que llamar a Horacio González y preguntarle qué fue lo positivo en el asesinato de mi padre. Yo no lo puedo creer", declaró.

El ensayista, además, le dijo a la Agencia Paco Urondo que “Cristina Kirchner no puede ser una mera vicepresidenta y esto Alberto Fernández no lo puede ignorar”. En cuanto a esto, recordó que con el anterior gobierno "la pasamos muy mal, sentíamos persecución. Nos tildaban como hijos de genocidas"

Al consultárselo sobre ¿Cristina o Alberto?, Larrabure consideró que "si ganan, Cristina no va a ser vicepresidenta, va a ser la Presidenta del país otra vez".