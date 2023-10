Larrabure: “Las declaraciones de Benegas Lynch, no suman, restan”

21 octubre, 2023

Arturo Larrabure habló este sábado con LU 24 respecto a las declaraciones que el candidato a primer diputado por La Libertad Avanza, Alberto Benegas Lynch realizara en el cierre de la campaña electoral días pasados, en las que pidió cortar relaciones con el Vaticano.

Dijo que “declaraciones de este tipo no suman, sino que restan, en un país dividido hace tantos años, y me parece que no han entendido el mensaje del Papa Francisco que busca la unión, señalar caminos de encuentro, no de desencuentro”.

Argentina tiene muchos caminos de desencuentro, es más cuando comencé a trabajar con Victoria Villarruel y creamos la ONG pensamos que la historia argentina necesita ser contada con la mayor exactitud posible, buscando la verdad.

El Papa Francisco es el más abierto de todos los que he conocido, y está haciendo un cambio profundo en la historia de la Iglesia Católica, y me parece que los partidos políticos tienen que dejar de buscar esa palabra de desautorización hacia el otro partido y tratar de construir, pero es más fácil destruir que construir”.

“Benegas Lynch ha hecho de su postura, con varias facetas, pero ésta de romper relaciones con el Vaticano, no es algo que sume, sobre todo cuando Francisco está buscando venir a la Argentina después de 10 años”, explicó.

Cuando estuve en el Vaticano con él nos habló del tema de los argentinos; y está muy enojado con los medios que inventan lo que es real, ponen las cosas fuera de contexto y en el momento en que está decidiendo si viene al país, todo esto resta, no suma”, aseguró.

El proceso de canonización de su padre

Larrabure, en otro aspecto, se refirió al proceso puesto en marcha para canonizar a su padre, el Coronel Argentino del Valle Larrabure, y dijo que “se investiga la vida de la persona, se analiza para ver en qué clasificación, por así decirlo, se lo va a ubicar en la Iglesia. El Papa ha dicho que basta el martirio para ser considerado beato”.

“Se analiza la vida cristiana de la persona; yo creo que hay muestras que han quedado grabadas en la historia para considerarlo no sólo mártir sino tal vez beato. No hablo de santo porque tienen que existir dos milagros y que sean comprobados”, relató.

“Es un tema muy difícil porque están declarando personas que son muy mayores, compañeros de mi padre que tienen hoy más de 90 años y tienen dificultades para hacerlo. Hay personas que están en Uruguay, y existe un compañero que debe venir desde Brasil, por lo que son procesos que no se saben de cuánto tiempo pueden llegar a ser, pero va muy bien, se analiza todo y se lo mira a las personas desde todos factores cristianos, religiosos”, sostuvo.

“Que mañana los argentinos podamos votar en unidad, en paz y que esto sea para mejorar la Patria que tenemos que está tan dolida”, dijo finalmente.

