Larrabure: “Voy a ser Asesor de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa”

17 junio, 2024

Arturo Larrabure confirmó a LU 24 que a partir del 1 de julio asumirá como Asesor de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri.

“Voy a comenzar a trabajar a partir del 1 de julio porque espere a llegar a la edad de 65 años y ceso mi actividad en la delegación de Claromecó, y me voy a buenos Aires ante el ofrecimiento del Ministerio de Defensa para de alguna manera comenzar a contar sobre mis actividades en charlas y conferencias y también haber compartido en la legislatura porteña con quien hoy es la vicepresidenta del país, Victoria Villaroel”, anticipó.

“Hace años que vengo trabajando en la misma línea porque la Argentina para sanar todas sus heridas necesita una memoria completa una Justicia que no sea parcial , por lo ue las nuevas generaciones deben saber lo que pasó en el pasado, porque yo me he transformado a lo largo de los años en un especialista por haber creado con Victoria Villaroel una ONG que se llama Centro de Estudios Legales sobre el terrorismo y sus víctimas y haber hecho trabajos sobre la agresión a la sociedad argentina que fue muy grande: estamos hablando de 17.382 víctimas civiles inocentes, lo que está documentado en el libro de la Dra. Villaroel Los Otros Muertos, que vendría a hacer el trabajo que el Estado no hizo :el Nunca Más de las víctimas del terrorismo”, dijo.

“Eso ha significado que uno ha tenido que ocupar lugares que el Estado Argentino ha liderado y se ha olvidado de tanta cantidad de víctimas del terrorismo porque ante tanta cantidad no tener un lugar donde se los vaya a recordar, no tener un día; falta una parte, por loq ue el Ministro de Defensa ha querido que se comience a trabajar para contarle a la sociedad argentina lo que le falta conocer.”, afirmó.

“Vamos a hablar de estas 17.382 víctimas: quién fue Rucci, quien fue el Padre Mujica, quien fue Montonero, qué hizo Montoneros; cuando se lo ve a Fernando Vaca Narvaja en la plaza el otro día, en la plaza de los Dos Congresos reivindicando la violencia, Argentina indudablemente no ha entendido que hay personas que han cometido miles de asesinatos y hoy están libres e impulsando un golpe de estado como se dio el otro día”, expresó Larrabure.

La canonización de su padre

Sobre el proceso de canonización de su padre, el Coronel Larrabure, Arturo dijo que “es un proceso largo, ya que la Iglesia vuelve a analizar, se buscan un montón de cosas, excede al trabajo que uno puede hacer, lo va a dar vueltas de un lado para el otro, lo va a mirar del lado, en estos momentos están buscando más información y todo eso es elevado al Vaticano, donde ya vino una respuesta el año pasado donde se dijo que estamos en presencia de un siervo de Dios, de una persona que ha sido siervo de Dios: el perdón a sus asesinos, el rezo diario, el Himno Nacional entonado en su prisión y la paciencia y el ejemplo de no claudicar durante 372 días en un lugar que el ERP llamaba Cárcel del Pueblo, un lugar pequeño, diminuto, oscuro, con olor nauseabundo; era un enfermo asmático que fue fiel a todo lo que amó en su vida: Dios, Patria, Familia y su Ejército: no quiso colaborar con el ERP, no quiso hacer bombas para matar gente y eso es lo que de alguna manera ha visto la Iglesia mundial, por lo que excede a la Argentina y ahora deben recaudar información no solo como militar, sino como ingeniero, docente, amigo como un hombre de la sociedad de Villa María, explicó.

“Cuando es secuestrado tiene 42 años y es asesinado un año después y a lo largo de ese calvario él adopta una actitud que la Iglesia ha mirado; el obispo castrense es quien se encarga del tema de los santos en la Argentina y el siempre dice que en el mundo hay muchos santos; en muchos se percibe y en otros no”, sostuvo.

Volver