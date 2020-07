Larrabure y el Teletrabajo: “Esto llegó para quedarse”

El licenciado en investigación operativa en Informática, Arturo Larrabure, habló con LU 24 sobre el Teletrabajo, modalidad que se volvió cotidiana por la pandemia de coronavirus, y dijo que “nosotros, los informáticos ya lo hicimos hace tiempo; trabajamos desde nuestra casa, estábamos físicamente en casa pero virtualmente en el lugar que necesitábamos, nos íbamos de un lado al otro pero todo a través de las redes, hace mucho tiempo que comenzó con distintos programas, y la pandemia hizo que esto se popularizara, hoy todos tenemos videos conferencias, ahora todo el mundo conoce Zoom un programa que permite a 100 personas estar interconectados durante 40 minutos, hablando, no era algo común, por lo que se está legislando, no hay experiencia sobre esto, ya pasó por Senadores, ahora deberá volver a Diputados.



“Yo en los últimos meses viaje mucho a Buenos Aires, y estoy emparentado con Martín Barbafina, oriundo de Tres Arroyos, ocupa un puesto de privilegio en una empresa multinacional, estuve charlando mucho y le pregunte sobre el teletrabajo, home office o la oficina en casa y me respondió que “esto llegó para quedarse”, una empresa que alquila 10 pisos, con el teletrabajo alquilará cinco, y no hay que ponerlo como que un empleado pierda el trabajo, sino que incluso pueden tomarse más empleados; por ejemplo jóvenes de Tres Arroyos trabajan desde Tres Arroyos pero en su empresa de Buenos Aires” agregó.

“Las inmobiliarias y empresas que se dedican a la compra venta de terrenos tomaron esta tragedia como un canto de esperanza porque va a haber en la localidad más gente. Quedan pocos municipios como Tres Arroyos, libre de pandemia, y es elegido desde la gente, porque en Buenos Aires se está eligiendo un balcón, y no es lo mismo poder transitar la fase 5 como sucede en Tres Arroyos”, dijo.

“A la gente mayor le cuesta entenderlo, la gente mayor desconfía hasta el cajero automático en el banco, hoy desde su casa puede hacer las operaciones sin moverse de su casa, cambia todo, absolutamente todo, pero veo y avizoro un signo esperanzador, para localidades así.

A la Universidad también se la puede desarrollar desde casa, hay jóvenes que van a hacer su carrera con educación a distancia; tengo un hijo viviendo conmigo que se vino por la pandemia y está cursando por Internet, lo único necesario es tener una buena conexión”, opinó.

“Uno debe equilibrar siempre entre salud y economía es un equilibrio muy justo, muy difícil, pero yo privilegio la salud, la economía se puede recuperar, y si una persona se muere no hay forma de recuperar la economía de su familia, por lo que el teletrabajo es una oportunidad porque se puede conseguir un trabajo estando distante, lo que cambia la metodología de distribución”, dijo, citando el caso de Mercado Libre, “por lo que el ingenio se agudizó con la pandemia, cambiando totalmente la forma de trabajar, como dijo Barbafina, “esto quedó para quedarse, hace tres meses que no voy a la empresa, y lo hago desde casa”

Destacó la necesidad de regulación del tema, “porque la gente incluso trabaja más, por lo que debe ser legislado”.

