Larrabure y la canonización de su padre: “Son procesos largos”

16 agosto, 2023

Arturo Larrabure habló sobre el proceso de canonización del Coronel Argentino del Valle Larrabure, su padre, quien fuera víctima del terrorismo en la década del 70.

“Hubo personas que juntaron información y se la llevaron al obispo Olivera, quien es el que se encarga del proceso de santidad en Argentina, quien luego viajó a Roma, le preguntó al Papa Francisco y obtuvo un rotundo sí para que se avance”, explicó.

“Son procesos largos, que llevan tiempo, investigaciones; la Justicia religiosa por así decirlo se toma sus tiempos, investiga y no resuelve rápidamente; estamos en ese proceso”, afirmó.

“El punto final es el Vaticano quien tiene la respuesta última, porque ser beato, santo, siervo de Dios o mártir no es de Argentina sino del Mundo por lo que el Vaticano es quien decide y puede necesitar algo más”, manifestó.

“El perdonó”

“En su largo cautiverio de más de un año y en situaciones infrahumanas, él rezaba, escribía, pedía a Dios; no quiso trabajar para el terrorismo que lo tenía cautivo y prisionero; se negó rotundamente y perdonó: no solo lo escribió en su diario sino que lo escribió en sus cartas”, relató y sostuvo que “una carta que nos llegó en octubre del ´74, en tiempos democráticos, dice “a mis hijos les pido especialmente que no olviden mi mensaje, no deben odiar a nadie y poner la otra mejilla”; encarnó el evangelio; aquellos que creemos en Dios y vemos a Jesucristo sufriendo en la cruz no podemos olvidar el mensaje de perdón” dijo y agregó que “eso es lo que nos pide mi padre en su mensaje, estando encerrado, perdiendo kilos, siendo torturado con distintas acciones psicológicas como lo que decía en sus escritos que trabajando para el terrorismo sería libre y que sus superiores lo habían abandonado”.

“Para ser santo se necesita un milagro, y acá no hay milagro por lo que podría ser canonizado por martirio; por lo que es un proceso largo, como digo, y se seguirá siendo largo, transitando, porque la Iglesia al ser tan grande se toma sus tiempos”, expresó Larrabure.

La entrevista con el Papa

“Cuando el año pasado tuvimos una audiencia privada con el Papa Francisco, yo le agradecí personalmente y él me dijo “Olivera está trabajando muy bien y está muy entusiasmado”, y me dijo también “parece mentira que tenga que mendigar la historia: cuánto se miente en la historia argentina, y se ha mentido; qué pasó con la historia argentina que no se entiende; mi padre estuvo detenido y desaparecido, por más de un año no sabíamos dónde estuvo, fueron tiempos muy difíciles: yo tenía 15 años mi hermana 18; fue una época muy complicada, una época tremenda de la Argentina que habría que no incrementarla”, dijo.

“Tal vez este proceso en marcha cierre un poco y sane esas heridas pensando que los argentinos debemos amarnos y trabajar para el encuentro como pide el Papa Francisco”, concluyó.

