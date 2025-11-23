(audio)Larrabure y la designación de Presti: “El cambio que ha hecho Milei es trascendental”

El tresarroyense Arturo Larrabure, quien se desempeña en el Ministerio de Defensa, habló con LU 24 respecto a la designación del Teniente General Carlos Alberto Presti como nuevo titular de esa cartera.

“Es un hombre que es intachable, si ustedes ven las condecoraciones que exhibe habla que pertenece a la promoción 118, tiene una carrera en la que fue comando, montañista, instructor, agregado militar en varios países”, dijo a modo de presentación, y agregó que “como persona es un hombre de una emotividad muy significativa, tan es así que cuando fue el recuerdo de los 50 años del asesinato del Capitán Viola y su hija, asesinados por el ERP fue quien usó de la palabra y se emocionó de tal manera que no podía continuar, lo que significa que marca una situación muy especial como un cambio de paradigma ya que hasta ahora los ministros eran civiles, como Taiana, Nilda Garré y Rossi, por lo que indudablemente la elección presidencial personal de Milei cambia el rumbo y termina con la demonización de las Fuerzas Armadas y además en un profesional que conoce muy profundamente el reequipamiento que se está haciendo”, expresó.

“Cuando ingresé al Ministerio hace un año y medio prácticamente los soldados voluntarios no comían sino que lo enviaban a sus casas y se revirtió la situación; están viniendo cinco aviones supersónicos F-16 que permitirán que se cubra la distancia entre Tandil y Buenos Aires en 12 minutos, además de los tanques que ha comprado esta gestión, o sea que un militar conoce lo que precisan las Fuerzas Armadas, con las amplias fronteras que tenemos en Argentina”, manifestó.

“He viajado con él a distintas provincias y hemos tenido muchas oportunidades e incluso charlas significativas sobre el tema de las víctimas del terrorismo en Argentina postergadas desde hace más de 50 años con una sensibilidad muy especial, es un orgullo y un honor trabajar con él”, graficó Larrabure sobre la personalidad del nuevo funcionario.

“Realmente el cambio que ha hecho Milei es trascendental para Argentina, 42 años que un ministro de Defensa no es un militar, indudablemente la Argentina se prepara para cambios fundamentales que no solo son el lo político, en lo económico y en lo social, van mucho más allá que eso”, concluyó.

